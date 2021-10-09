近年来，国家加快构建专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业（以下简称“小巨人”企业）、制造业单项冠军企业和产业链领航企业的梯度培育工作机制。据悉，为响应国家政策号召，农业银行近日制定了《关于加强专精特新“小巨人”企业营销工作的指导意见》，从提高金融服务覆盖面、加大信贷供给力度、强化综合金融服务能力等方面，提出营销工作目标，明确了营销组织体系。同时，启动“小巨人”企业专项营销活动，突出重点深挖目标客户金融需求，紧密结合其生产经营特点，“一户一策”制定金融方案，提升专业能力，形成综合服务模式，促进创新产品落地，有效提高服务质量。

据农业银行相关负责人介绍，该行近年来陆续出台新经济、科创企业、制造业、新基建等专项支持政策，聚合全行金融服务要素，构建“投、贷、服”多层次、一体化金融服务模式，在营销获客、业务经营、股权投资、联动服务等方面出台一系列措施，引导金融资源投向专精特新中小企业集中领域。

该负责人表示，农业银行加强总分联动，加快科创企业金融服务中心建设，组织专业服务团队，重点推动对“小巨人”企业的营销服务。各分行积极开展产品创新，推出了“科创贷”“科信贷”等多款科创类批量融资创新产品。其中，浙江分行加强与政府部门对接，对“小巨人”企业培育清单上的企业逐户设计方案，推出“浙科通”“绿色高质量制造贷”等配套产品，提供全方位金融服务。截至目前，浙江“小巨人”企业在农行用信余额34亿元。江苏分行以直投、跟投、投贷联动等多种方式，助力“小巨人”企业利用资本市场直接融资，截至目前江苏“小巨人”企业在农行用信余额28亿元。

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