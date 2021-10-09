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OPPO与夏普签订专利许可协议及合作 和平解决双方在全球范围专利诉讼和争议

2021年10月09日11:09 | 来源：中国网科技
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原标题：OPPO与夏普签订专利许可协议及合作 和平解决双方在全球范围专利诉讼和争议

　　10月8日，OPPO与夏普宣布达成专利交叉许可协议及合作。据介绍，协议涵盖了双方终端产品实施通信技术标准所需的全球专利许可。同时，双方也将结束自2020年以来在多个国家及地区的专利诉讼和争议。

　　OPPO知识产权部高级总监冯英表示：“OPPO高度尊重知识产权，倡导合理利用知识产权，建立健康的知识产权生态。我们对两家公司和平解决全球专利纠纷的结果感到高兴。此次交叉许可协议也再次彰显OPPO知识产权的价值。”

　　夏普常务执行官兼研发事业本部部长种谷元隆表示：“此次与OPPO签订交叉许可协议，是尊重双方知识产权价值的结果。夏普已向多家领先公司授权通信标准必要专利，此协议的签订再次证明夏普专利组合的价值。”

　　公开信息显示，交叉许可协议，是专利权实施许可当中的一种类型。其中的“交叉许可”，也称相互实施许可。是指两个专利权人互相允许对方在约定的时间和地域、范围内实施自己的专利。

　　自2020年1月起，夏普先后在日本东京、德国慕尼黑等地发起多起针对OPPO的专利侵权诉讼，其中涉及到手机通信技术相关的WLAN专利、LTE相关专利等。

　　针对上面的专利侵权诉讼，OPPO方面进行了强硬应对，在日本东京和中国深圳针对夏普提起2起诉讼，并且持续对夏普发起了大量专利无效诉讼。

　　2021年7月，中国台湾地区智慧财产及商业法院对夏普诉OPPO专利侵权案作出判决，驳回夏普的全部诉讼请求，并要求夏普承担全部诉讼费用。2021年8月，最高法在OPPO夏普案终裁明确中国具有SEP全球费率管辖权。

(责编：董童、李源)

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