原标题：金融防贫显实效 中国太保“防贫保”落地覆盖逾900县

9月24日，中国太保产险内蒙古分公司为内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗签发了覆盖当地5万城乡居民的“防贫保”保单。这是中国太保旗下中国太保产险“防贫保”在全国承保的第900个县区。

时钟拨回到2017年10月，当时的河北省邯郸市正为如何解决“沙漏式扶贫陷阱”而犯愁。一边是全力帮扶建档立卡户，脱贫成效显著；另一边是由于群众抗风险能力弱，每年新增致贫与返贫近3万人。根据邯郸市防贫试点要求，中国太保产险在魏县落地商业防返贫保险“防贫保”。全县80万群众因病、因灾、因学、因意外突发大额支出导致的支出骤增型贫困都可以通过保险获得赔偿。“防贫保”在魏县落地后，在最初的一年半就监测和救助了9452名受困群众，从此没有再出现一户脱贫户返贫、非贫户致贫，彻底实现了化被动“治已贫”为主动“治未贫”。

摸着石头过了河，中国太保产险打开了通过“保障式扶贫”控制贫困增量的新路，这使得全司上下扶贫信心倍增。自2018年6月中国太保产险开始在全国推广“防贫保”至2020年12月，中国太保产险已为全国超过6万受困户发放了6.2亿防贫救助金。

进入2021年，中国太保产险响应巩固拓展脱贫成果、服务全面推进乡村振兴的号召，对“防贫保”进行产品、服务、技术的全面升级，根据新问题拿出新方案。

在产品方面，中国太保产险围绕“两不愁三保障”增加危房改造保障与民生通水工程保障，解决住房、饮水困难问题；与此同时，从支出骤增型致贫扩展至收入骤减型致贫，将异地扶贫搬迁中面临的被动中断就业风险、村集体经济实际收入低于预期导致帮扶对象受困等纳入保险范围，实现“开发式”扶贫与“保障式”扶贫结合，构筑全面保障网。今年7月，河南发生特大暴雨后，开封市杞县五里河镇张阁村一户村民家中房屋因暴雨导致屋顶出现破洞、墙体有裂缝，房屋受灾严重。中国太保产险河南分公司即克服灾情期困难第一时间进行现场查勘，7个工作日内向该受灾群众发放了1.26万元的房屋修缮款，帮助受灾群众顺利渡过难关。

在服务方面，中国太保产险始终坚持精准与高效原则，既不错发一户、也不漏发一户。为此，中国太保产险在实践中独创了“四看、一算、一核实、一评议”工作法。“四看”就是看成员、看大件、看住房、看家用，了解家庭成员构成、基本生活情况和主要经济来源等；“一算”就是算收入，通过对被核查人、其家庭成员以及有抚养或赡养义务的亲属的收入进行核查，准确考量其家庭收入情况；“一核实”即核实名下房产、车辆、个体工商户等情况；“一评议”就是根据“四看、一算、一核实”的结果，对被核查人家庭情况进行整体评价，并在村、镇两级公示，最大限度保证款项发放的公平、公正。高效就是要急群众之所急，尽早将款项发放到位。自接到疑似信息启动核查，经核查后向主管部门备案，至受助户拿到防贫救助金，平均时长在2-3周。在湖北，鄂州市鄂城区汀祖镇王边村一村民家中女儿突被确诊为白血病，骨髓移植手术花费数十万元且术后每月费用6000元，家人为照护患病的女儿无法外出务工仅以周边零工贴补，家庭瞬时陷入困境。中国太保产险湖北分公司收到相关信息后立即启动核查，在五个工作日内就将10万元救助金发放到村民家中，解决了治病的燃眉之急。

在技术方面，为了实现早发现、早干预、早帮扶，中国太保产险通过技术革新助力健全监测与帮扶机制，开发出具有计算机软件注册权的“防贫保预警监控平台”，通过数据拉网取代人工拉网，实现在线实时监控与自动预警。在内蒙古乌兰察布市察右中旗，“防贫保预警监控平台”以系统加密方式对接旗扶贫办、医保局、教育体育局、民政局、市场监督管理局、房管局、交管大队等多部门，实现对临贫数据的动态监测与实时预警。以因病致贫为例，“防贫保预警监控平台”通过安全读取旗扶贫办、医保局的民政和医保数据，预警监测参保农户的数据是否达到医疗自付金额预警阀值，再通过调查核实、结果反馈、评议公示、审批备案、资金发放等环节，形成县、保险公司、乡、村“四级联动机制”，让防贫对象第一时间获得补偿。内蒙古兴安盟阿尔山市林海街道兴林社区一居民因液化气爆燃导致全身多处二度、三度烧伤，治疗费用自费90.04万元。通过系统监测到相关信息后，中国太保产险内蒙古分公司根据当地防贫保政策主动发放10万元救助金，受困群众激动地说：“感谢国家、政府的好政策，做梦都没有想到会有这样的好事。原本我们家条件一般，打零工维持生活，这次治疗花光家中所有积蓄，还欠了很多钱，防贫保让我们对生活又有了希望。”

中国太保产险在落地“防贫保”的过程中一直坚持做好政策宣传员。中国太保产险湖北分公司自2018年开办“防贫保”以来，共投入专兼职服务人员300余人、车辆80辆，组织“防贫保”宣导会超过300场，在各县市印刷“防贫保”宣传墙2000余面，印制发放宣传资料超过1500万份，让防贫政策深入人心，切实解决了政策落实不知晓、难到户的问题。

(责编：曹淼、李源)