新华社广州10月9日电（记者丁乐）第130届中国进出口商品交易会9日正式发布蜜蜂“好宝 Bee”和“好妮 Honey”作为吉祥物。两个开心的吉祥物奔跑跳跃、伸展手臂，热情欢迎全世界朋友，彰显中国持续扩大对外开放的坚定决心，拥抱世界、共建人类命运共同体的真诚愿望。

这是广交会自1957年创办以来首次发布吉祥物。好宝，是男孩名，宝是Bee的谐音，意喻宝贵，象征广交会是中国外贸发展史上熠熠生辉的瑰宝，为我国对外开放和经济社会发展作出了重要贡献。好妮，是女孩名，是Honey的谐音，意喻友好，象征广交会是友谊的纽带、贸易的桥梁，是中国的一张金色名片，为促进中外人民友好往来发挥着重要作用。两个吉祥物姓名首字都是“好”，寓意卖家好、买家好，中国好、世界好，好上加好。

这对蜜蜂的每一个细节寓意丰富，身上的广州市花木棉花、广交会L0G0宝相花，代表红色基因和品牌价值。蜜蜂的对话框头型、天线触角等，代表广交会发挥洽谈交流、贸易合作，让中外互联互通、互利共赢。好宝的六边形翅膀、好妮的圆形翅膀，各自代表技术进步、创新赋能；象征“双循环”“双融合”。

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