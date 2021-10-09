新华社北京10月9日电（记者姜琳）继智能制造、大数据、区块链工程技术人员之后，人力资源和社会保障部、工业和信息化部近日再次联合颁布集成电路、人工智能、物联网、云计算、工业互联网、虚拟现实工程技术人员和数字化管理师等7个数字技术新职业的国家标准，为开展相关从业人员培训评价提供了基本依据。

据人社部有关负责人介绍，此次颁布的7个国家职业技术技能标准突出相关职业领域的核心理论知识、主流技术及未来发展要求，由低到高分为初级、中级、高级三个等级，对各等级从业人员的工作领域、工作内容、知识水平、专业要求等职业活动进行了规范细致描述，有的职业还划分若干职业方向。

近年来，伴随着我国数字经济蓬勃发展、新产业新业态迅速崛起，市场对数字技术领域从业人员需求不断增长，但人才供给、特别是优质人力资源供给严重不足。适时出台相关国家职业标准，一方面使得新职业的教育培训和人才技能鉴定有了官方评价依据；另一方面也明确了从业“门槛”，推动相关从业人员按照规范提升技术水平。

下一步，人社部将依托专业技术人才知识更新工程，依据国家职业标准组织编写新职业培训教程，制定出台配套政策措施，规范开展数字技术人才培养评价工作，加快人才自主培养，壮大数字技术工程师队伍，为引领新兴产业创新升级、促进数字经济与实体经济深度融合提供人才支撑。

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