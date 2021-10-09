新华社长春10月9日电（记者王帆、孟含琪）日前，“吉林一号”高分02D卫星成功发射。至此，“吉林一号”卫星星座在太空上共有30颗卫星在轨运行，组成了我国规模最大的商用遥感卫星“天团”。

“吉林一号”由长光卫星技术有限公司自主研发运营。2015年10月，首批“吉林一号”商用光学遥感卫星成功发射，开启太空之旅。如今，30颗卫星在轨的“吉林一号”能发挥怎样的作用呢？

长光卫星技术有限公司党委书记、副总经理贾宏光介绍，“吉林一号”卫星星座覆盖面积累计达1.33亿平方公里，具备全球一张图一年更新1次、全国一张图一年更新3次的能力。依托“吉林一号”遥感数据，长光卫星利用人工智能算法，实现了全国地表分类的精准化、自动化更新，可以在线完成建筑、道路、水体、林木以及不同类型农作物的自动识别，识别精度超过95%。

不仅“瞅”得清楚，凭借响应速度快、覆盖面积广的特点，“吉林一号”卫星星座已在众多领域开展业务化应用。“过去出险只能靠人。秋天出险最多，天没亮就出门，天黑了才能回家。”中国人保财险长春分公司农安支公司副总经理张学民说，农田面积大，以往他们只能采用抽查的方式勘测，靠脚力一步步去丈量计算。

有了“吉林一号”卫星等硬核设备的助力，张学民的工作方式发生了变化。2017年起，长光卫星与张学民所在的保险公司合作，通过“吉林一号”卫星的影像、无人机影像以及实地调查、采样等方式结合，采取天、空、地一体化的数据采集和分析手段，让农业保险勘测变得更高效便捷。长光卫星技术有限公司工程师曲春梅介绍说，应用“吉林一号”卫星遥感信息可以为农林、水利、环保、交通、自然资源、城市建设等14个领域开展150余项精准服务。

星座正按计划扩大规模。贾宏光说，预计2025年左右，“吉林一号”将实现138颗卫星组网，届时“吉林一号”卫星星座的服务能力将得到大幅提升，为用户提供更丰富、更高效的遥感信息服务，为大众的生活带来更多便利。

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