新华社北京10月9日电（记者安蓓）中国（海南）改革发展研究院院长迟福林日前表示，推动海南自由贸易港高质量发展，迫切需要夯实海南自由贸易港的产业基础，把自由贸易港政策优势尽快转化为发展优势。

迟福林近日在“建言改革——中改院30年的追求与奉献”新书发布会上说，加快构建以旅游业、现代服务业和高新技术产业为主体的现代产业体系，是海南自由贸易港建设的重要基础和支撑。当前，产业基础薄弱仍是制约海南自由贸易港建设的突出矛盾，而缺乏产业集群、产业链条短是产业基础薄弱的症结所在。如2020年海南医疗健康产业增加值约为195亿元；高新技术产业增加值约为357亿元，占海南省生产总值的6.5%，巨大发展潜力还有待释放。

他认为，服务体系是海南自由贸易港产业发展与市场建设的核心要素。当前推进服务体系建设重在破解服务标准、管理、人才、平台等缺失的突出矛盾。关键是实现服务业领域高水平制度型开放的重要突破，加快推进服务业领域的规则、规制、管理、标准与国际对标。此外，要尽快实现免税购物、医疗健康服务体系建设的重要突破。

迟福林分析说，在疫情冲击全球经济、贸易保护主义抬头的背景下，海南自由贸易港吸引境外投资者存在一定不确定性。“要抓住时间窗口期，聚焦自由贸易港政策落地见效，尽快取得吸引集聚企业与要素的先发优势。”他说。

针对市场流量亟待做大这一海南自由贸易港建设面临的突出矛盾，迟福林建议，把明显提高政策落地成效作为“一线”放开、做大市场流量的重要举措，以企业需求为导向提升自由贸易港政策落地效果。“采取多种举措明显提升政策落地成效，尽快取得更多早期收获，成为全岛封关运作前的重大课题。”

根据《中华人民共和国海南自由贸易港法》，国家建立与海南自由贸易港建设相适应的行政管理体制，创新监管模式。国家支持探索与海南自由贸易港相适应的司法体制改革。

对此，迟福林认为，从当前现实看，推进行政管理体制改革仍是海南自由贸易港建设的关键。要着力推进行政、司法体制改革创新，把制度集成创新摆在十分突出的位置，形成海南自由贸易港营商环境建设的突出优势。

1991年11月1日，中国（海南）改革发展研究院成立。30年来，中国（海南）改革发展研究院在改革政策研究、政策咨询及推进海南发展建设中发挥了积极作用。

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