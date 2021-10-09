新华社长春10月9日电（记者张博宇）9日上午，以“新经济 新业态 新发展”为主题的首届中国新电商大会在吉林省长春市举行，会上发布了由国家工业信息安全发展研究中心等单位编写的《新电商研究报告》。报告首次定义了“新电商”概念，并阐释了“新电商”正深刻参与中国经济多元变革。

报告指出，“新电商”是随着新一代信息技术发展，以用户为中心，对传统电商“人”“货”“场”进行链路重构，产生的电商新形态新模式。与传统电商相比，新电商主要呈现以下特征：一是从功能型消费向体验式消费转变；二是从以产品为中心到以用户为中心；三是从单一场景到多场景融合。新电商主要形式包括社区电商、直播电商、社交电商等。

据国家工业信息安全发展研究中心副主任何小龙介绍，新电商对新经济发展的贡献主要体现在四个方面：推动商产融合渠道由单一链条向数字化网络化方向变革，畅通商产融合；优化生产要素的匹配模式，释放应用数据的虚拟价值，促进要素资源融通；助力中小微企业培养和提高数字化生产运营能力，赋能中小企业转型；以新的组织方式和体系将产业链上下游以及生产、流通、服务、消费等各环节集成，构建产业服务生态。

报告还建议，从鼓励科技、模式与绿色创新、培育区域新电商产业集群、强化新电商政策体系引导、优化新电商监管举措等方面着手，构建以科技创新为驱动，以区域发展为牵引，以标准体系和法律法规为导向，以数据和监测为依托，以人才培养为支撑的新电商发展体系。

首届中国新电商大会由国家互联网信息办公室、吉林省人民政府指导，中国网络社会组织联合会、吉林省互联网信息办公室、吉林省商务厅、长春市人民政府共同主办，邀请到来自全国各地的互联网企业负责人、电商领域专家学者和知名主播等500多位嘉宾参会，共同交流探讨中国新电商行业发展。

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