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2020年联合国生物多样性大会金银纪念币来啦 10月11日发行

2021年10月09日20:57 | 来源：人民网
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人民网北京10月9日电 （记者杜燕飞）记者今日从中国人民银行获悉，中国人民银行定于2021年10月11日发行2020年联合国生物多样性大会金银纪念币一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

 

背面图案方面，3克圆形金质纪念币背面图案为2020年联合国生物多样性大会会标主体元素，并刊“2020年联合国生物多样性大会”中文字样、“2020 UN BIODIVERSITY CONFERENCE”英文字样及面额。

15克圆形银质纪念币背面图案为2020年联合国生物多样性大会会标，辅以象征绿水青山的装饰图形组合设计，并刊“2020年联合国生物多样性大会”中文字样、“2020 UN BIODIVERSITY CONFERENCE”英文字样及面额。

 

纪念币规格和发行量方面，3克圆形金质纪念币为精制币，含纯金3克，直径18毫米，面额50元，成色99.9%，最大发行量20000枚。15克圆形银质纪念币为精制币，含纯银15克，直径33毫米，面额5元，成色99.9%，最大发行量30000枚。

据悉，该套金银纪念币由深圳国宝造币有限公司铸造，中国金币总公司总经销。

(责编：王仁宏、吕骞)

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