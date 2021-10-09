新华社上海10月9日电（记者胡洁菲）长三角生态绿色一体化发展示范区9日正式发布先行启动区规划建设导则，为660平方公里先行启动区的规划建设、工程设计等提供技术指导。

“作为跨省域规划建设导则，这一导则聚焦‘一套标准管品质’，是示范区又一项重要制度创新成果。”长三角一体化示范区执委会副主任张忠伟说，由于涉及的领域较为广泛，为了体现“一体化”和“高质量”的要求，导则聚焦生态环境、城市设计、综合交通三大重点领域。

比如，示范区目前处于各种建设与非建设交织混存的状态，具有空间、形态、功能上的特殊性与复杂性。中国科学院院士、东南大学建筑学院教授段进介绍，为缝合发展上的差异，导则在遵循自然资源部相关要求的基础上，改变过去偏重于城镇集中建设区的做法，打破原有城与乡、新与旧相互分离的体系，构建出新旧协同、城乡融合的国土空间规划建设新标准。

具体而言，在生态环境方面，导则聚焦构建人与自然和谐共生的生态格局，引导河湖湿地、林地、农田生态系统修复和景观优化；城市设计方面，导则重点突出江南文化底蕴，加强各类物质与非物质历史文化遗产的传承与活化，旨在展现不同历史时期的城乡空间脉络和文化风貌；综合交通领域，导则积极探索跨省域交通一体化衔接技术，加强运用以大数据为基础的智慧交通组织方式。

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