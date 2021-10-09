新华社北京10月9日电 题：让农村劳动力出得来、留得住、干得好——商务部服贸司负责人谈家政兴农行动计划

新华社记者于佳欣

未来五年家政兴农工作有了“路线图”。商务部等14部门9日联合印发了《家政兴农行动计划（2021-2025年）》，提出7项22条工作举措。文件发布有何意义？有哪些亮点？商务部服务贸易和商贸服务业司有关负责人接受了记者采访。

助力乡村振兴，推动行业高质量发展

出台家政兴农行动计划的背景和意义何在？

商务部服贸司二级巡视员朱光耀说，这是商务部落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，为进一步巩固家政扶贫成果，促进家政服务业提质扩容，助力乡村振兴。

据商务部测算，目前我国家政服务业从业人数超过3000万，成为重要的就业渠道。此前，商务部会同有关部门推进家政扶贫，截至2020年底，已累计带动85万贫困地区劳动力从事家政服务，取得积极成效。

朱光耀同时指出，我国家政服务业全行业服务缺口在2000万人以上，家政服务业仍存在供给不足、质量不高、秩序不佳、活力不强等问题。随着人民生活水平不断提高，老龄化程度不断加深，三孩生育政策实施等，家政市场规模将持续扩大。

他强调，家政兴农有利于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；有利于推进家政服务供给侧结构性改革，实现行业高质量发展；也有利于保障城乡家政服务需求，进一步释放消费潜力。

在目标方面，行动计划提出，到2025年，家政扶贫成果进一步巩固，家政服务对带动就业、保障民生的作用明显增强，家政服务品牌化、信息化、专业化、规范化水平有效提升，优质家政服务有效供给显著增加，人民群众对家政服务满意度稳步提高。

让农村劳动力出得来、留得住、干得好

朱光耀介绍，行动计划的一个重要方面是巩固家政扶贫成果、衔接乡村振兴，从家政兴农的各环节提出一系列工作举措，覆盖农村劳动力从农村到城市的全流程。

比如在巩固扶贫成果方面，文件提出加强返贫监测，及时帮助有意愿从事家政服务的返贫监测对象就业。

在扩大就业数量方面，提出充分利用东西部协作、定点帮扶等工作机制，加强家政劳务输出基地建设，便利线上供需对接，落实就业、创业、培训、金融等支持政策。

在提高就业质量方面，通过返乡入乡创业和发展县域家政服务业支持就近就业；加强劳动报酬、社会保险、休息、职业伤害等权益保障。

“一系列举措不仅让农村劳动力能就业，还要好就业、就好业，让农村劳动力出得来、留得住、干得好。”朱光耀说。

让消费者找家政服务员找得着、找得起、找得好

目前，我国家政服务业发展规模不断扩大，“十三五”时期营业收入年均增速超过20%，家政服务信用体系初步建立。高级管家、月嫂、收纳师等专业化程度较高的家政服务快速发展，从业人员专业化、年轻化、职业化趋势日益明显。

但与此同时，家政行业有效供给不足、行业发展不规范、群众满意度不高等问题依然存在，消费者反映家政服务员“不好找、用不起、不好用”的问题仍较为突出。

朱光耀说，这一文件相比以往家政扶贫政策的最大特点是，既从服务供给角度，促进农村劳动力出得来、留得住、干得好，又从服务需求角度，提高服务质量，创新服务提供方式，以需求引导供给，让消费者找家政服务员找得着、找得起、找得好。

比如，针对服务质量和秩序问题，在提升从业人员技能素质的同时，从规范用工、完善标准、开展质量认证、健全信用体系等方面提高行业规范化水平，加强行业监管。

针对行业发展出现的品牌化、信息化、融合化趋势，提出培育行业品牌、推动融合发展、促进数字化赋能等举措；同时，针对家政领域灵活就业人员的职业伤害问题，推动互联网平台合理承担劳动者权益保护相关责任。

朱光耀说，下一步，商务部将会同相关部门，发挥好促进家政服务业提质扩容部际联席会议机制作用，指导各地抓好工作落实，确保家政兴农工作取得实效。

(责编：岳弘彬、郝江震)