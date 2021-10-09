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第130届广交会主题口号、专属标识和主视觉形象揭晓

2021年10月09日16:05 | 来源：中国新闻网
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原标题：第130届广交会主题口号、专属标识和主视觉形象揭晓

　　第130届广交会专属标识。广交会新闻中心 供图　

　　第130届广交会将于10月15日至11月3日在线上线下融合举办。第130届广交会主题口号、专属标识和主视觉形象8月16日正式揭晓。

　　第130届广交会主题口号为“广交世界互利天下”，英文“Canton Fair Global Share”。据介绍，“广交世界互利天下”表达了广交会的功能作用和品牌价值。该创意源自“广交互利通天下”，体现“世界大同、和合共生”的理念，彰显新形势下中国统筹疫情防控和经济社会发展、稳定世界经济、造福全人类的大国担当。

　　第130届广交会主视觉形象。广交会新闻中心 供图

　　第130届广交会专属标识由数字“130”、广交会英文简称(CANTON FAIR)、广交会标识宝相花、时间(1957-2021)组成。“130”代表广交会走过的光辉历程；数字“1”形似向远方延伸的大道，寓意中国对外开放的道路越走越宽广；数字“0”造型为两个融合紧扣的圆环，代表“双融合”“双循环”，突出体现第130届广交会以促进国内国际双循环为主题、首次线上线下融合举办的特点。

　　该标识以中国红和荣耀金为主色调，整体风格坚韧稳重，体现广交会65年来赓续红色基因，坚守初心使命，站在第二个百年奋斗目标新起点，将不断改革创新，持续擦亮广交会金字招牌，更好履行服务国家战略、服务全方位对外开放、服务外贸创新发展、服务构建新发展格局的新使命，为中国对外开放和经济社会发展做出新的更大的贡献。

　　第130届广交会主视觉形象由广交会品牌标识、主题口号、专属标识和金红双色纽带组成。标识和纽带形成“互”字造型，呼应“广交世界、互利天下”的主题。纽带的灵动、旋转和延展传递出动能，寓意广交会作为“友谊的纽带、贸易的桥梁”，将在新时代为中外企业贸易合作再谱新篇章，为世界各国共同发展再添新动力。(完)

(责编：赵超、陈键)

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