人民网北京10月12日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）消息，9月我国新能源乘用车零售销量达到33.4万辆，同比增长202.1%，环比增33.2%；1-9月新能源车零售共181.8万辆，同比增长203.1%。

乘联会官微截图。

今年1-9月的全国零售累计达到1448.6万辆，同比增长12.0%，较1-8月增速下降5个百分点。据乘联会分析，减速的原因主要是受2020年7-9月零售高基数的影响。今年1-9月同比增量155万辆中的新能源车增量139万辆，占总增量94%，对1-9月同比增速贡献了11个百分点。

数据显示，9月豪华车零售20万辆，同比下降23%，环比8月增长0.1%，相对2019年9月增长3%；9月自主品牌零售69万辆，同比增长5%，环比8月增长16%，相对2019年9月增长6%；9月合资品牌零售69万辆，同比下降31%，环比8月增长6%，相对2019年9月下降26%。

在乘用车出口方面，乘联会相关负责人表示，9月乘用车出口12.8万辆，同比增长78%，新能源车占出口总量的13%。其中，自主品牌出口达到9.3万辆，同比增长57%，展现了中国制造体系竞争力从品质到规模均有持续提升的势头。

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