原标题：疫情以来首次回归线下 第130届广交会10月线上线下融合举办

第130届广交会推介会在广州举行。 陈楚红 摄

广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任储士家7日在此间表示，第130届广交会将于10月15日开幕，首次以国际国内循环为主题线上线下融合举办。

这也将是广交会自新冠肺炎疫情暴发以来，首次回归线下举办。此前受疫情影响，第127届至129届广交会在线上举行。

第130届广交会推介会当天在广州举行。在推介会上，储士家介绍称，第130届广交会将设置16大类商品51个展区，展品大类包括：电子及家电、五金工具、机械、日用消费品、礼品、家居装饰品、纺织服装类等，将有超过2.5万家境内外优质供应商参展，继续设立进口展，为国际企业进入中国市场提供开放的平台。将优化贸易配套服务，首次引入海外仓和航运物流企业。

储士家表示，本届广交会进一步改进官网平台，重点开发适合线下应用场景和为线下引流的功能。优化官网设计，突出展示题材；发挥线上引流作用，增加“现场直播”专栏；优化搜索功能，方便客商查找定位；改进在线客服，提升服务体验。

据介绍，本届广交会加大了境外采购商招商力度；利用全球营销渠道，在40个国家和地区举办52场“云推介”系列活动，推介中国重点产业集群，对接国际知名采购集团；鼓励已在华的境外采购商线下参会。

广东省商务厅厅长张劲松表示，受疫情影响，国际人员往来受阻，境外采购商难以入场采购。初步预计，本届广交会线下参展商约10万人，以品牌展位企业为参展主体，将有超过20万采购商线下到场采购，此外还有大量采购商线上采购。

针对第130届广交会将首次以线上线下相融合的方式举办，俄罗斯亚洲工业企业家联合会中国区主席刘维宁表示，这是广交会发展迈出的新步伐，有望将广交会带入较疫情前更高的水平。(完)

(责编：赵超、陈键)