吴力

原标题：第130届广交会：新的里程碑

9月7日，第130届广交会推介会在广州举行。广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任储士家在推介会上表示，第130届广交会将于10月15日开幕，第一次在连续三届云上举办后恢复线下举办，第一次以促进国内国际双循环为主题，第一次线上线下融合举办，第一次举办国家级珠江国际贸易论坛。“于广交会而言，这几个‘第一次’既是新创举又是新机遇，更是新的里程碑。”

不仅如此，本届广交会还将呈现四大亮点。储士家介绍，一是将进一步改进官网平台，重点开发适合线下应用场景和为线下引流的功能。二是将发挥线上线下融合的优势，提供更多信息交流与贸易促进的机会。三是将采取境内外招商双轮驱动策略。四是将不断完善服务，提升服务质量，提升采购商参会体验，增强获得感。

其中，在提供信息交流与贸易促进机会方面，本届广交会将举办首届珠江国际贸易论坛，邀请全球经贸和金融领域的专家作主题演讲，深度解读世界经济；线上线下均设立“乡村振兴”展区，供脱贫地区参展企业集中展示，更好地发挥广交会产业帮扶优势；优化贸易配套服务，首次引入海外仓和航运物流企业，搭建更加完善的贸易服务链。

在招商方面，本届广交会将加大境外采购商招商力度，利用国际知名社交媒体、搜索引擎等新媒体集群，精心设计内容，讲好广交会故事；利用全球营销渠道，在40个国家和地区举办52场“云推介”系列活动，推介中国重点产业集群，对接国际知名采购集团，为地方经济搭台唱戏，服务外贸创新发展；鼓励在华境外采购商线下参会，大力邀请包括外资企业、境外工商机构/企业驻华代表、在华外国商会、境外采购商的代理商在内的采购代表线下参会。同时，全面扩大境内采购商邀请，邀请大型连锁商超、百货集团、跨境电商、供应链管理企业等参会，充分发挥“以内补外”作用，推动国内国际双循环相互促进，努力提升展览成效。

推介会上发布的信息显示，在招商方面，初步预计，本届广交会线下参展商约10万人，以品牌展位企业为参展主体，将有超过20万采购商线下到场采购，此外还有大量采购商线上采购；在组展方面，本届广交会将设置16大类商品51个展区，展品大类包括电子及家电、五金工具、机械、日用消费品、礼品、家居装饰品、纺织服装类等，将有超过2.5万家境内外优质供应商参展。本届广交会将继续设立进口展，为境外企业进入中国市场提供开放的平台。

“广交会自1957年创办以来，始终坚持改革创新，历经各种严峻考验从未间断，加强了中国与世界的贸易往来，展示了中国形象和发展成就。”储士家表示，经过多年发展，广交会已成为中国重要的贸易促进平台，直接连通国际国内两个市场，是国内国际双循环的重要节点，在构建新发展格局中具有独特地位。

广东省商务厅厅长张劲松在推介会致辞中表示，第130届广交会适逢中国共产党建党100周年，也是受疫情影响连续三届在云端举办后，首次恢复线上线下融合举办，充分彰显了中国统筹疫情防控和经济社会发展、坚定不移推进对外开放的决心和信心，也是中国携手世界各国加强互利合作、共同促进疫后经济恢复的实际行动。

“为服务保障本届广交会顺利举办，我们正按照商务部和广东省委、省政府的部署，扎实做好疫情防控、招商招展、嘉宾接待、城市服务等各项属地保障工作，为参展参会人员提供最优质的服务，努力把本届广交会办成一次安全有序、创新高效、精彩纷呈的盛会。”张劲松说。

(责编：赵超、陈键)