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“好宝 Bee”“好妮 Honey”！第130届广交会吉祥物揭晓

2021年10月09日16:06 | 来源：中国新闻网
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原标题：“好宝 Bee”“好妮 Honey”！第130届广交会吉祥物揭晓

　　第130届广交会吉祥物“好宝 Bee”和“好妮 Honey”亮相　陈楚红　摄

　　经过全球征集后，第130届广交会吉祥物10月9日在广州揭晓，以蜜蜂为原型的一对吉祥物“好宝 Bee”和“好妮 Honey”正式亮相。

　　好宝，是男孩名，宝是Bee的谐音，意喻宝贵，象征广交会是中国外贸发展史上熠熠生辉的瑰宝，为中国对外开放和经济社会发展作出了重要贡献。好妮，是女孩名，是Honey的谐音，意喻友好，象征广交会是友谊的纽带、贸易的桥梁，是中国的一张金色名片，为促进中外人民友好往来发挥着重要作用。

　　广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任储士家表示，蜜蜂忠诚、勤劳、团结、奉献，是一种跨文化的正面形象象征，具有非常高的国际认可度，与广交会的功能、定位、作用、贡献完美对应，能够生动体现广交会人忠于使命、勇于开放、坚韧不拔、改革创新的精神，体现中国积极推动开放型世界经济发展和构建人类命运共同体，以中国新发展为世界提供新机遇的大国担当。

　　据悉，第130届广交会将于10月15日至19日在线上线下融合举办。这也将是广交会受疫情影响连续三届在“云端”举办后，首次恢复举办线下实体展。(完)

(责编：赵超、陈键)

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