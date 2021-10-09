原标题：广州：广交会服务保障工作有序开展

第130届中国进出口商品交易会（广交会）将于10月15日至19日在广州盛大开展。从环境优化到卫生防疫，从酒店住宿到交通出行，广州的服务保障工作正有序开展。

琶洲展馆正以焕然一新的面貌整装待发。（来源：广州日报）

线下展会重启迎商机

广州积极组织迎考验

作为中国重要的贸易促进平台，广交会被誉为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”。无论是在最初的中苏友好大厦、侨光路陈列馆，还是起义路陈列馆、流花路展馆以及琶洲展馆，时光流转，时过境迁，但始终不变的，是无数商品通过广交会这个舞台向来自世界各地的采购商展示实力。

“在全球疫情形势仍然复杂严峻，世界经济复苏基础仍不牢固的背景下，举办第130届广交会具有标志性和里程碑意义。第130届广交会首次线上线下融合举办，这是常态化疫情防控背景下我国举办的一场重大的国际经贸活动，有利于维护我国经济稳定复苏的良好态势，有利于展示我国扩大开放的坚定决心，有利于宣传在中国共产党的领导下我国社会主义经济建设和改革开放取得的辉煌成就。”在第130届中国进出口商品交易会（广交会）新闻发布会上，商务部副部长任鸿斌对本届广交会的重要意义表示充分肯定。

面对疫情防控形势，本届广交会由以往的三期调整为一期，按16大类商品设置51个展区，在线上线下同步举办。其中，线上展保持原有约6万个展位，继续为2.6万家企业和全球采购商提供线上贸易合作交流平台；而线下展展览面积约40万平方米，以品牌企业为参展主体，着力打造品牌精品展。届时，将有7500家企业参加线下展览，就规模而言，仍然是疫情下全世界最大规模的线下展会。

重启线下展会，意味着什么？意味着商机、信任和情谊。“面对面的线下交流是无法取代的。”在中国对外贸易中心办公室副主任郭伟华看来，“参展商和采购商之间能够通过线下交流，极大提高沟通效率并找到更多机会，在线下，一些采购商甚至能直接与参展企业沟通订购产品具体的调整方向。”据介绍，自从宣布本届广交会要恢复线下举办，很多境外参展商还未接到邀请便纷纷主动咨询参展事宜。

伴随线下办展机遇同时而来的，是对广东广州作为会展举办地的服务保障能力的一次考验。为确保举办一届“安全有序、创新高效、精彩纷呈”的广交会，广州全市上下正在全力以赴、精益求精做好各项服务保障工作。

防疫更严了，医疗“黑科技”上阵

“这次广交会的筹备得到了各方支持，规模前所未见。”据了解，当前广交会的服务保障工作正从多方面有条不紊地开展，从医疗卫生防疫、住宿、交通、通关便利等多方面着手，切实服务保障好第130届广交会。

出租车防控措施升级。（来源：广州日报）

其中，由于疫情防控形势依旧严峻复杂，即将“广迎天下客”的广交会在疫情防控工作不能有丝毫松懈。为确保展会全程安全有序，有关部门按照最高标准、最严要求制定了严密的疫情防控总体方案。据悉，本届广交会将以“1+8+16+23”整套方案预案体系，对重点人群、重点区域、重点环节、重点场所严格制定出台具体防疫措施、技术指引和应急预案，坚持“人、物、馆”同防，多措并举，守好国境、城市、住地和场馆四道防线，确保严丝合缝、不留死角。

为此，广交会城市服务保障领导小组办公室专门设置了医疗卫生防疫组，迄今已进行多轮演练。值得一提的是，今年广交会医疗保障工作出现多个“首次”“新增”做法，医疗保障力量全面扩充。同时，科技手段的应用让防疫工作更严密的同时，也更为人性化。比如“证码合一、无感通过”就成为本届广交会防疫技术的一大亮点——参展参会人员“粤康码”“穗康码”上的核酸检测结果、疫苗接种记录、14天自我健康监测结果等信息，会与其佩戴的广交会参展证件数据连通。入场人员只需携带证件，就能够在进入场馆时实现一秒内查验、无感通过。

服务更暖了，住得舒心行得便捷

日前有关部门发布通告对10月8日至22日期间的广州酒店旅馆客房实行临时限价措施，要求广州市所有酒店旅馆各类客房在此期间的实际交易价格，包括线上、线下所有交易渠道出售的含税含服务费的最终售价，不得高于2020年9月1日至2021年8月31日期间该酒店旅馆同等房型、同等服务条件客房的最高交易价格。如此措施的出台，助力确保各方宾客在广州“住得舒心”。

至于交通保障方面，为迎接广交会的到来，各部门强化广州公交站场安全保卫工作，为广大市民提供安全、有序的站场环境。此外，记者还注意到，本届交易会期间，广州市公安局交警支队将对广交会展馆周边道路实施临时限制通行。

安全为重，预防为上。10月5日，广东省、广州市消防部门负责人带队在穗开展广交会消防安保工作实地检查。据了解，针对涉展活动场所、涉展住宿场所、全市火灾高风险区、人员密集区、重大危险源区、消防站布点空白区和容易发生有影响火灾区域，消防部门将投入前置执勤力量，进行动态执勤。

广交会期间，消防部门将投入前置执勤力量动态执勤。（摄影：邱伟荣）

(责编：赵超、陈键)