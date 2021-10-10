人民网记者 李栋

金融是实体经济的血脉，资金是企业运行的“血液”，中小企业融资的时间与成本，关系着了其本身能否行业中站得稳、行的远。

近年来，数字化转型成为钢铁贸易行业转型升级的重要抓手。“十四五”规划中指出，促进资源要素顺畅流动，提高金融服务实体经济能力，健全实体经济中长期资金供给制度安排，创新直达实体经济的金融产品和服务，增强多层次资本市场融资功能。

业内人士认为，银行等金融机构出于风险管理考虑，对中小企业融资需求更为审慎。相比大型企业，中小企业缺少规模效益，贷款管理成本较高，导致金融机构放贷热情不高，且中小企业贷款主体分散、金额小、时间急，银行机构和人员配置尚不足以满足需求。三大因素叠加，融资问题成为多数中小企业的“必答题”。

以钢铁流通行业为例，塔比星董事长程璟超介绍，过去钢铁流通供应链没有打通，采购商希望先货后款、生产商要求先款后货，存在着一个资金错配的问题，钢贸商承担了中间环节的职能，但是却长期面临“融资难、融资贵、融资少”的问题。“为解决行业的痛点问题，我们希望打造一个新模式，让中小企业回归服务的本质，重塑其服务能力，从而让整个产业链更加稳定。”程璟超说。

近日，找钢网与平安银行、塔比星信息技术（深圳）有限公司三方整合优势资源，正式上线创新性的科技金融产品——“钢贸订单贷”，致力于解决钢贸行业融资难题。

找钢网副总裁张绪瑞近日表示：“凭借庞大的用户基数、平台信用数据和行业影响力，像用‘钢贸订单贷’方式链接起了银行和中小钢贸客户的做法，为亟待融资的小微企业提供了‘答案’。”

据张绪瑞介绍，基于平台用户的征信记录、交易数据等信息，用大数据来提供征信的依据，大幅缩短了银行和钢贸企业合作的链条，让中小钢贸企业更易获得资金，得以更好的发展。

“融资无需抵质押，申请、提款、还款全部线上操作，费率优惠、随借随还。”完成首笔16万提款的刘先生说。在张绪瑞看来，为促进行业向数字化、平台化转型，近年来不断坚持创新平台运营及管理模式，目的就是要助力中国钢铁流通产业升级。

据张绪瑞介绍，依托平台海量的用户基数，基于用户的征信记录、交易数据等信息，将用户交易行为实时转化为信用数据，打造出独有的钢贸信用分析模型系统，能够实现对用户的信用基础评分，并自动出具预审批额度。

在程璟超看来，这一钢贸信用数据通道，以数字信用作为信贷补充，为企业有效增信，使银行等金融机构能够快速、便捷、安全地为平台上下游优质企业提供资金，助力产业链中小企业持续健康发展。

“下一步，进一步推动行业创新发展，为用户提供更多的赋能和服务，在助力传统钢贸行业数字化转型方面，加强资源共享、共建共赢，让金融更好地服务实体经济。”程璟超说。

(责编：崔元苑、吕骞)