人民网北京10月10日电 （记者乔雪峰）近日，记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年9月中国快递物流指数为102%，比上月回升0.9个百分点。

从分项指数看，商务快件指数和跨境快件指数有所回升，分别回升0.9和1.3个百分点，农村快件指数回落0.7个百分点。综合指数和各分项快件指数均保持在100%以上。对此，中国物流与采购联合会相关负责人表示，从数据上反映出，9月份商务活跃度有所维稳，产业经济整体保持了平稳运行。

服务业商务快件指数较快回升。9月份，服务业商务快件指数为102%，比上月回升3.7个百分点，服务业14大类中有9个高于100%。分行业看，房地产业、建筑业商务快件指数连续回升。9月房地产业和建筑业商务快件指数分别为102.4%和101.7%，比上月回升1.1和0.6个百分点。基础和生产服务业活跃度全面回升。其中科研技术和信息技术服务业商务快件指数分别比上月回升4和3.2个百分点，达到105%以上较高水平。交通运输和批发零售业商务快件指数为100.1%和101.7%，小幅回升2.5和0.2个百分点。金融业商务快件指数9月虽回升2.4个百分点，但仍位于100%以下。消费相关服务业在9月节假日因素带动下低位回升。住宿餐饮、租赁服务和文体娱乐服务业商务快件指数分别回升2.9、4.2和6.4个百分点。

制造业商务活跃度下降。9月份，制造业商务快件指数为99.8%，比上月回落1.3个百分点，制造业21大类中有11个高于100%。在国内制造业需求和成本双重因素制约影响下，9月制造业商务快件指数全面回落。分行业看，重化工业商务快件指数整体低位运行。黑色金属冶炼和有色金属冶炼加工业商务快件指数分别为98.1%和94.3%，比上月均回落1个百分点；化学原料制造业和化学纤维塑料制品商务快件指数分别为96.3%和97.2%，比上月分别回落3.4和3个百分点。装备制造业商务活跃度全面回落。电气机械制造业、通信电子设备制造业、汽车制造业和专用设备制造业较上月小幅回落0.1-1.9个百分点，但均保持在100%以上水平；交通运输设备制造业商务快件指数连续回升至105%以上较高水平。消费品制造业商务活动逆势增长。烟草制品业、农副食品加工业、木材家具制造业分别回升2.4、1.3和2.9个百分点；纺织业和食品饮料加工业商务快件指数小幅回落1.1和0.5个百分点，仍位于100%以上。

从业人员指数回升。9月份，从业人员指数为104.6%，比上月回升1.2个百分点。分地区看，东北、东部、西部地区从业人员指数分别为103.6%、104.4%、102.2%，相较上月均略有回落。中部地区从业人员指数为107.7%，比上月回升9.6个百分点。

企业经营便利度有所回升。9月份，便利度指数为60.5%，比上月回升2.3个百分点。从分项看，通行便利度指数为62.5%，比上月回升3.2个百分点；政务服务便利度指数为67.8%，比上月回落0.1个百分点；公共设施便利度指数为57.3%，比上月回升2个百分点；投送便利度指数为54.2%，比上月回升4.1个百分点。

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