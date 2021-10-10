人民网北京10月10日电 （记者乔雪峰）10月9日，一名手指断裂流血不止的女性乘客赶到拉萨贡嘎机场，请求紧急搭乘最快起飞的航班前往成都进行救治。

此时正值国庆假日后的返程客流高峰，最快的一趟航班是由拉萨前往成都双流机场的MU9020航班，该航班的经济航座位已经满员。

考虑到旅客受伤的手指一直流血不止，工作人员第一时间通知了候机楼医生，为旅客进行止血包扎，随后为受伤旅客进行了乘机前必要的体检，以确定旅客身体体征正常、适宜乘机。为了顺利保证两名旅客的及时快速登机，航空公司对受伤旅客及随行的同伴购买的经济舱机票进行了升舱处置。

此时，一张特殊旅客通知单被送到了航班客舱经理沈晓颖的手中。通知单告知，该航班上座位号为10D的徐女士三根手指断裂，由其丈夫陪同乘机，航班上需要乘务员特殊照顾。沈晓颖第一时间与徐女士及丈夫进行了沟通，并在交流中得知，该旅客在早上8点50分左右工作的时候弄断了手指，搭乘这趟航班是要前往成都华西总院进行手指再植手术，而手术必须在6个小时内进行，才有成功的希望。

“当时已经是11点15分，航班正常落地要下午13点45分，而他们至此还未联系到医院的救护车。留给旅客去医院的时间并不多了。”沈晓颖当即将事情报告给了机长，机长严向荣和杨军得知情况后，计算旅客剩余救治时间已不足三个半小时，机组当即向塔台申请尽早起飞，并于11:42分从拉萨贡嘎机场腾空而起。

救护车已经提前到达成都双流机场。受访者供图

到达巡航高度后，机组向管制汇报情况并申请尽快于成都落地，机组在管制的指挥下得以一路直飞。同时，机组联系签派说明相关情况，并要求地面联系好急救车在飞机下等待，以便第一时间将旅客送往医院就诊。

医护人员在舱门外等待受伤旅客下机。受访者供图

当天下午13：14，这架航班比正常落地时间约提前31分钟顺利抵达双流机场。飞机舱门刚一打开，早已守候在现场的地服运行经理、值班经理等工作人员以及医护人员，带领受伤旅客优先下机，引导上救护车，紧急赶往华西医院进行接指手术。

为了保障这名特殊的旅客能够紧急送医全程保障顺畅，航班机长在空地人员的全程无缝配合之下，在管制的指挥下得以一路直飞，从而缩短了飞行时间，及时地把受伤旅客送达，为旅客能够更好就医节省了宝贵的时间。

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