人民网北京10月10日电 （黄盛）“过去，中国平台公司下设的支付机构可分别与上百家商业银行连接并开立账户，带来结算最终性问题，甚至可能引发系统性风险。部分平台公司违规将客户沉淀的备付金投资于多类金融资产。平台公司还在支付链路中嵌套‘花呗’‘借呗’等信贷业务，误导消费者。”日前，中国人民银行行长易纲在BIS监管大型科技公司国际会议上谈到中国对大型科技公司的监管实践时说。

易纲同时就金融科技的发展给中国监管带来的新挑战进行了总结，包括平台公司无牌或超范围从事金融业务、支付业务存在违规行为、通过垄断地位开展不正当竞争、威胁个人隐私和信息安全、挑战传统银行业的经营模式和竞争力等。

易纲认为，中国头部平台公司在开展电商、支付、搜索等各类服务时，获得用户的身份、账户、交易、消费、社交等海量信息，继而识别判断个人信用状况，以“助贷”名义与金融机构开展信贷业务合作，相当于未经许可开展个人征信业务。头部平台公司在同一个平台下提供理财、信贷、保险等金融服务，放大了金融风险的跨产品、跨市场传染的可能性。

同时，平台公司天然具备“赢者通吃”属性，可能引发市场垄断，降低创新效率。国内部分平台公司通过交叉补贴等方式抢占市场，获得市场支配地位后实行排他性政策，如排斥竞争对手进入平台、提供服务，二维码支付业务仅支持科技集团内部相关APP扫码支付等。大型平台公司存在过度收集、甚至滥用消费者信息的情况，不利于消费者信息安全和隐私保护。

在弥补监管制度“短板”，推动平台经济规范健康持续发展方面，易纲表示，金融作为特许行业，必须持牌经营；建立适当的防火墙，避免金融风险跨部门、跨行业传播；断开金融信息和商业信息之间的不当连接，防止“数据-网络效应-金融业务”的闭环效应产生垄断。

针对平台公司在支付链路中嵌套信贷业务误导消费者等支付业务违规行为的监管，易纲进一步表示，2016年中国人民银行要求切断支付机构与商业银行的“两两直连”，以提升支付交易透明度，跨商业银行清算必须通过央行的基础设施来完成。去年底以来，金融监管机构要求断开支付工具与其平台上的其他金融产品的不当连接，未来将继续强化支付领域监管。

(责编：崔元苑、吕骞)