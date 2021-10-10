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阿里旗下淘特上线微信扫码付 双11前完全开放

2021年10月10日18:00 | 来源：封面新闻
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原标题：阿里旗下淘特上线微信扫码付，双11前完全开放

10月9日，阿里旗下性价比电商平台淘特宣布，上线微信扫码付功能，目前部分用户开始测试，双11前完全开放。

据了解，淘特并非和微信支付直连。微信扫码付是淘特通过和微信有合作关系的第三方支付机构合作，实现与微信的互联互通。在消费者选择微信扫码付方式后，自动生成付款二维码。需要保存图片后可以通过微信扫码进行支付或者发送好友代付。

据悉，淘特今年初启动了服务微信生态的项目，今年2月淘特向微信提出了小程序和微信支付申请，该申请目前仍在审核中。如果淘特接入微信支付和小程序，将是腾讯体系向阿里的核心电商板块开放。淘特则有机会和京东、拼多多一样具备面向微信生态消费者的服务能力，下沉市场的电商之争或将出现新变数。

(责编：董童、李源)

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