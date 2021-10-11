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农业农村部、农业银行联合支持农业产业化联合体发展

2021年10月11日16:17 | 来源：新华网
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原标题：农业农村部、农业银行联合支持农业产业化联合体发展

　　近日，农业农村部办公厅与中国农业银行办公室联合制定了《关于金融支持农业产业化联合体发展的意见》（以下简称《意见》），从建立“政银担”联动工作机制、加大信贷支持力度、探索有效金融服务模式、拓宽多元信贷担保渠道、帮助农业产业化联合体完善运行管理机制等多个方面，支持和引导农业产业化联合体持续健康发展。

　　农业产业化联合体是由农业产业化龙头企业牵头，农民合作社、家庭农场、小农户跟进，科研、生产、加工、服务、金融等主体共同参与，以分工协作为前提，以利益联结为纽带的农业全产业链经营联盟，是促进小农户与现代农业有机衔接的重要载体。支持农业产业化联合体发展是推动乡村产业发展的重要内容，是促进一二三产业融合的有力举措，也是提升乡村产业聚集度、增加农民收入的重要手段。

　　《意见》指出聚焦重点产业，发挥农业产业化联合体内资源要素集聚、利益联结紧密、购销服务协同、信息渠道共享等优势，构建涵盖上中下游主体全产业链金融服务模式，拓宽农业经营主体融资渠道，加大信贷投放力度，创新三农金融产品，缓解三农客户贷款难贷款贵问题。《意见》明确提出，建设一支农业全产业链发展水平高、带动农户发展能力强的国家、省、市、县级农业产业化重点联合体梯队，探索出一套金融支持农业产业化联合体的有效模式和路径，推出一系列针对农业产业化联合体的金融服务方案和新型信贷产品。到2025年底，中国农业银行对农业产业化联合体成员主体的贷款余额增长至500亿元。

　　截至2021年6月末，农业银行共有28家分行开展农业产业化联合体贷款业务，业务主要分布在河北、湖南、山东、河南等分行，今年以来累放农业产业化联合体相关贷款75亿元，信贷支持农业产业化联合体核心企业超过600个，带动上下游客户超过9000个。

(责编：董童、李源)

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