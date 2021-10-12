我国开展本年度第四批中央储备猪肉收储
2021年10月12日08:32 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （记者赵竹青）据商务部官网11日消息，10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉，并布局存储在12个省份。
此次收储旨在更好发挥政府猪肉储备调节作用，稳定市场预期，维护猪肉市场平稳运行。
据悉，此前的三批猪肉收储均发生在7月份。当时猪肉价格连续数周下跌，触发了相应的猪肉价格过度下跌分级预警机制，为防止“肉贱伤农”，商务部会同有关部门及时启动了对应的猪肉收储工作。
(责编：赵竹青、吕骞)
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