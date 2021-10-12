人民网北京10月12日电 （记者赵竹青）据科技部网站消息，为更好地推进新时期国家野外站建设发展，优化完善国家野外站系统布局，根据《国家野外科学观测研究站管理办法》（国科发基〔2018〕71号）和《国家野外科学观测研究站建设发展方案（2019－2025）》（国科办基〔2019〕55号），经部门（地方）推荐和专家咨询，科技部决定批准“甘肃甘南草原生态系统”等69个野外站为国家野外站。

国家野外科学观测研究站（简称“国家野外站”）是面向国家战略需求和学科发展长远需要而设立，是重要的国家科技创新基地之一，也是国家创新体系的重要组成部分，其主要职责是服务于生态学、地学、农学、环境科学、材料科学等领域发展，获取长期野外定位观测数据并开展高水平科学研究工作。

国家野外站面向社会经济和科技战略，依据我国自然条件的地理分布规律布局建设，经过多年发展，获取了大量第一手定位观测数据，取得了一批重要成果，锻炼培养了大批野外科技工作者，促进了相关学科发展，为经济社会发展提供有力科技支撑。

科技部要求，各国家野外站主管部门和依托单位切实落实有关政策和配套经费，加大对国家野外站的支持力度，加强野外站建设和运行管理，完善科研观测和工作条件，吸引和聚集高层次野外科技人才，提升国家野外站的观测试验、科学研究和示范服务水平，推动科技资源开放共享，为科技创新和经济社会可持续发展提供支撑。

批准建设的69个国家野外科学观测研究站名单

序号 国家野外站名称 依托单位 主管部门 1 甘肃甘南草原生态系统国家野外科学观测研究站 兰州大学 教育部、甘肃省科学技术厅 2 吉林松嫩草地生态系统国家野外科学观测研究站 东北师范大学 教育部 3 江苏南京长三角大气过程与环境变化国家野外科学观测研究站 南京大学 教育部、江苏省科学技术厅 4 福建台湾海峡海洋生态系统国家野外科学观测研究站 厦门大学 教育部、福建省科学技术厅 5 上海长三角区域生态环境变化与综合治理国家野外科学观测研究站 上海交通大学 教育部 6 甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站 兰州大学 教育部、甘肃省科学技术厅 7 甘肃武威绿洲农业高效用水国家野外科学观测研究站 中国农业大学 教育部 8 河北曲周农业绿色发展国家野外科学观测研究站 中国农业大学 教育部 9 湖北巴东地质灾害国家野外科学观测研究站 中国地质大学（武汉） 教育部 10 陕西神木侵蚀与环境国家野外科学观测研究站 西北农林科技大学 教育部 11 广西平果喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站 中国地质科学院岩溶地质研究所 自然资源部 12 海南南沙珊瑚礁生态系统国家野外科学观测研究站 国家海洋局南海环境监测中心、自然资源部第三海洋研究所 自然资源部 13 北极黄河地球系统国家野外科学观测研究站 中国极地研究中心 自然资源部 14 江苏东海大陆深孔地壳活动国家野外科学观测研究站 中国地质科学院地质研究所 自然资源部 15 河北沧州平原区地下水与地面沉降国家野外科学观测研究站 中国地质环境监测院、中国地质科学院水文地质环境地质研究所 自然资源部 16 广东大湾区区域生态环境变化与综合治理国家野外科学观测研究站 深圳市环境监测中心站 生态环境部 17 北京大杜社公路材料腐蚀与工程安全国家野外科学观测研究站 交通运输部公路科学研究所 交通运输部 18 青海花石峡冻土公路工程安全国家野外科学观测研究站 中交第一公路勘察设计研究院有限公司、青海省交通科学研究院 交通运输部 19 广东港珠澳大桥材料腐蚀与工程安全国家野外科学观测研究站 港珠澳大桥管理局 交通运输部 20 内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站 中国水利水电科学研究院 水利部 21 山西寿阳旱地农业生态系统国家野外科学观测研究站 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 农业农村部 22 云南大理农业生态系统国家野外科学观测研究站 农业农村部环境保护科研监测所 农业农村部 23 海南儋州热带农业生态系统国家野外科学观测研究站 中国热带农业科学院 农业农村部 24 山东长岛近海渔业资源国家野外科学观测研究站 中国水产科学研究院黄海水产研究所 农业农村部 25 江苏南京水稻种质资源国家野外科学观测研究站 南京农业大学 农业农村部、教育部 26 云南昆明电磁波环境国家野外科学观测研究站 中国电子科技集团公司第二十二研究所 国资委 27 河南宝天曼森林生态系统国家野外科学观测研究站 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 林草局 28 河南黄河小浪底地球关键带国家野外科学观测研究站 中国林业科学研究院林业研究所 林草局 29 陕西秦岭大熊猫金丝猴生物多样性国家野外科学观测研究站 中国科学院动物研究所 中科院 30 浙江钱江源森林生物多样性国家野外科学观测研究站 中国科学院植物研究所 中科院 31 黑龙江兴凯湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站 中国科学院东北地理与农业生态研究所 中科院、黑龙江省科学技术厅 32 辽宁清原森林生态系统国家野外科学观测研究站 中国科学院沈阳应用生态研究所 中科院 33 江西千烟洲红壤丘陵地球关键带国家野外科学观测研究站 中国科学院地理科学与资源研究所 中科院 34 北京燕山地球关键带国家野外科学观测研究站 中国科学院大学 中科院 35 海南西沙海洋环境国家野外科学观测研究站 中国科学院南海海洋研究所 中科院 36 西藏纳木错高寒湖泊与环境国家野外科学观测研究站 中国科学院青藏高原研究所 中科院 37 云南丽江玉龙雪山冰冻圈与可持续发展国家野外科学观测研究站 中国科学院西北生态环境资源研究院 中科院 38 西藏珠穆朗玛特殊大气过程与环境变化国家野外科学观测研究站 中国科学院青藏高原研究所 中科院 39 北京京津冀区域生态环境变化与综合治理国家野外科学观测研究站 中国科学院生态环境研究中心 中科院 40 黑龙江漠河地球物理国家野外科学观测研究站 中国科学院地质与地球物理研究所 中科院 41 青海北麓河高原冻土工程安全国家野外科学观测研究站 中国科学院西北生态环境资源研究院 中科院 42 新疆帕米尔陆内俯冲国家野外科学观测研究站 中国地震局地质研究所、新疆维吾尔自治区地震局 地震局 43 河北红山巨厚沉积与地震灾害国家野外科学观测研究站 河北省地震局、北京大学 地震局 44 新疆塔克拉玛干沙漠气象国家野外科学观测研究站 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 气象局 45 河北固城农业气象国家野外科学观测研究站 中国气象科学研究院 气象局 46 天津环渤海滨海地球关键带国家野外科学观测研究站 天津大学 天津市科学技术局 47 河北塞罕坝人工林生态系统国家野外科学观测研究站 北京大学 河北省科学技术厅 48 辽宁盘锦湿地生态系统国家野外科学观测研究站 沈阳农业大学 辽宁省科学技术厅 49 吉林大安农田生态系统国家野外科学观测研究站 中国科学院东北地理与农业生态研究所 吉林省科学技术厅 50 上海长三角城市湿地生态系统国家野外科学观测研究站 上海师范大学 上海市科学技术委员会 51 上海长江河口湿地生态系统国家野外科学观测研究站 复旦大学 上海市科学技术委员会 52 福建三明森林生态系统国家野外科学观测研究站 福建师范大学 福建省科学技术厅 53 江西鄱阳湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站 中国科学院南京地理与湖泊研究所 江西省科学技术厅 54 河南大别山森林生态系统国家野外科学观测研究站 河南大学 河南省科学技术厅 55 湖南洞庭湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站 中国科学院亚热带农业生态研究所 湖南省科学技术厅 56 广东南岭森林生态系统国家野外科学观测研究站 广东省科学院广州地理研究所 广东省科学技术厅 57 重庆金佛山喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站 西南大学 重庆市科学技术局 58 湖南雪峰山能源装备安全国家野外科学观测研究站 重庆大学 重庆市科学技术局 59 四川若尔盖高寒湿地生态系统国家野外科学观测研究站 西南民族大学 四川省科学技术厅、国家民委 60 贵州普定喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站 中国科学院地球化学研究所 贵州省科学技术厅 61 云南洱海湖泊生态系统国家野外科学观测研究站 上海交通大学、上海交通大学云南（大理）研究院 云南省科学技术厅 62 云南丽江森林生物多样性国家野外科学观测研究站 中国科学院昆明植物研究所 云南省科学技术厅 63 西藏那曲高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站 中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院青藏高原研究所、西藏大学 西藏自治区科学技术厅 64 西藏羊八井高海拔电气安全与电磁环境国家野外科学观测研究站 中国电力科学研究院有限公司、国网西藏电力有限公司 西藏自治区科学技术厅 65 陕西黄土高原地球关键带国家野外科学观测研究站 中国科学院地球环境研究所 陕西省科学技术厅 66 陕西关中平原区域生态环境变化与综合治理国家野外科学观测研究站 中国科学院地球环境研究所 陕西省科学技术厅 67 青海三江源草地生态系统国家野外科学观测研究站 中国科学院西北高原生物研究所、青海大学 青海省科学技术厅 68 新疆吐鲁番材料腐蚀与装备安全国家野外科学观测研究站 新疆吐鲁番自然环境试验研究中心 新疆维吾尔自治区科学技术厅 69 澳门海岸带生态环境国家野外科学观测研究站 澳门科技大学 澳门特别行政区政府环境保护局

(责编：赵竹青、吕骞)