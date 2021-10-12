人民网北京10月12日电 （记者李栋）近期，为应对连阴雨灾害天气，农业农村部派出5个专家工作组和18个科技小分队，赴河北、山西、山东、河南、陕西开展抢收抢种技术指导服务。专家们下沉到重点县，包县包乡、进村入户、深入田间指导农民抢收抢种，做到真指导真服务，确保“三秋”生产顺利开展。

9月份以来，西南北部、西北东部、华北、黄淮北部、东北南部出现多轮降雨天气过程，部分地区雨量突破历史极值，造成土壤水分饱和，局部农田积水，给秋收秋种带来困难。农业农村部要求，各地各级农业农村部门立足抗灾夺丰收，把应对连阴雨、做好抢收抢种作为当前最重要、最紧迫的任务，通过加快秋收进度、落实秋播面积、提高播种质量，确保秋粮应收尽收、颗粒归仓，确保秋冬播应种尽种、面积稳定。

在近期受灾严重的山西省，强降水造成土壤含水过多，部分低洼地块积水严重。山西省应急管理厅通报显示，近期严重洪涝灾害已致全省284.96万亩农作物受灾。

山西省农业农村厅相关负责人表示，当前正值秋收秋种的关键期，连续降雨将加重农田渍涝，给秋作物适时收获晾晒和小麦适期播种带来很大困难，生产形势十分严峻。

据悉，目前山西全力组织各类机械，动员各方力量，疏通沟渠、抢排田间积水。对墒情适宜的地块，做好农机跨区作业；对土壤湿度偏大的地块，必要时对现有收割机进行适当改装，抢晴抢时收获；对田间积水严重的地块组织动员群众人工抢收。

农业农村部相关负责人表示，近期已下发通知对“三秋”生产进行再动员再部署，通过加快秋收进度、落实秋播面积、提高播种质量等方式，组织专家和农技人员，深入田间地头，蹲点包片，因地因时因墒制定有针对性的技术方案，面对面、手把手地指导农民落实关键措施，确保秋粮应收尽收、颗粒归仓。

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