人民网北京10月12日电 （记者李楠桦）11日，市场监管总局以“标准促进可持续发展”为主题召开专题新闻发布会。市场监管总局标准技术司副司长陈洪俊在发布会上介绍，近日，市场监管总局（国家标准委）发布一批重要国家标准，涉及应对气候变化，推动创新，确保健康的生活方式等可持续发展目标。

陈洪俊进一步介绍，此次发布的《水泥单位产品能源消耗限额》等4项能耗限额强制性国家标准和《数据中心能效限定值及能效等级》等4项能效强制性国家标准，旨在通过提升标准指标提高节能准入要求，引领行业节能降碳技术进步。此外，还发布30项特高压交直流混联调控技术国家标准，从电网仿真分析、继电保护、安全稳定控制、调度自动化、网源协调、新能源调度等6个关键技术领域，支撑我国大电网安全稳定运行，促进我国新能源的规模化高效利用，推动构建以新能源为主的新型电力系统，为落实碳达峰、碳中和能源发展目标提供技术支撑。

随着目前汽车智能化网联化快速发展，汽车电子电气系统越来越复杂，汽车信息安全可能面临的威胁急剧增加。此次发布的《汽车信息安全通用技术要求》等4项标准，规定了汽车以及远程服务与管理、信息交互系统、网关产品等方面的信息安全要求及试验方法。这4项标准作为汽车信息安全领域重要的基础性国家标准，将为汽车信息安全产业的监管提供支撑，有助于主管部门明确安全责任主体，精准实施监管政策，提升公共交通安全，保障消费者的数据隐私安全，促进智能网联汽车产业规范、有序发展。

家居建材的甲醛含量超标问题长期以来受到社会各界的广泛关注。人造板及其制品产品质量的好坏直接影响家居环境的品质，事关消费者身体健康和生命安全。《人造板及其制品甲醛释放量分级》等4项国家标准规定了室内用人造板及其甲醛释放量分级要求，基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量计算方法等内容，引导企业提高安全要求，为消费者提供更安全的产品，同时也可有效指导消费者在室内装饰装修中合理使用人造板产品，减少室内空气污染，保障人体健康安全。

同时，还发布了《果蔬类周转箱尺寸系列及技术要求》《绵羊毛分级规程》等农副产品相关领域国家标准，支持农业可持续发展。《包装无障碍设计》《电梯自动救援操作装置》《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》等国家标准，助力建设城市可持续发展。

“实现可持续发展是全世界共同的目标和责任，标准必将发挥重要技术支撑作用，让我们共同努力，加强标准化宣传，推动标准的实施，不断发挥标准在促进经济社会发展中的支撑作用，共建更加美好的世界。”陈洪俊表示，10月14日是世界标准日，今年是第52个世界标准日，主题是“标准促进可持续发展，共建更加美好的世界”，旨在向全球展示国际标准为实现可持续发展目标作出的巨大贡献，共促实现联合国2030年可持续发展议程，共筑支撑可持续发展的国际标准体系，共建更加美好的世界。

近日，党中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》（以下简称《纲要》），《纲要》要求，围绕食品、医疗、应急、交通、水利、能源、金融等领域智慧化转型需求，加快完善相关标准。

图片来源：市场监管总局

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