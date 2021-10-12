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商务部：上周中国大宗商品价格指数（CCPI）上涨3.5%

2021年10月12日16:43 | 来源：人民网
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2021年5月以来中国大宗商品价格指数（CCPI）变化趋势图。中国国际电子商务中心供图

人民网北京10月12日电 （记者赵竹青）据商务部网站“商务预报”栏目消息，十月第二周（10月4日至10月10日），中国大宗商品价格指数（CCPI）为183.58点，比前一周上涨6.1点，涨幅3.5%。

这一数字比年初上涨22.1点，涨幅13.7%；比上年同期上涨41.9点，涨幅29.6%。

分类指数方面，九大类商品价格指数“七涨一降一平”。其中，能源类、矿产类、橡胶类涨幅居前，比前一周分别上涨6.3%、5.8%和3.1%；牲畜类比前一周下降2.2%；有色金属类与前一周基本持平。

(责编：赵竹青、吕骞)

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