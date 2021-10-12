原标题：中国企业改革与发展研究会成立30周年座谈会在京举办

10月9日，中国企业改革与发展研究会成立30周年座谈会暨中国企业改革50人论坛专题研讨会在京举办。

中国企业改革与发展研究会会长宋志平结合自身经历阐述了对国企改革的认识。他说，推进国企改革三年行动是中国企业改革与发展研究会的重点工作方向，在接下来的工作中将紧密围绕国务院国资委提出的工作要求，下大力气在国有企业党建、混合所有制、完善激励机制、弘扬企业家精神、职业经理人制度、共享平台建设等国企改革重点、热点、难点方向深入开展研究工作，为我国企业高质量发展提供智力支持，不断将国企改革推向深入。

国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗在致辞中表示，研究会要大胆开拓，积极作为，立思想之潮头，发思想之先声，助企业之发展，为国家经济社会高质量发展作出新的更大的贡献。新变革为中国企业改革与发展研究会提出了新的时代命题，研究会要进一步加强企业改革发展高端智库的建设。

国家发展和改革委员会体制改革综合司司长徐善长表示，国有企业改革始终是经济体制改革的中心环节，我国企业改革和发展实现做优做强做大，要发挥“四个头”的作用：一是弘扬“头头”的作用，发挥企业家的作用；二是发挥“头规”的作用，完善公司治理；三是发挥“头脑”的作用，企业要有发展的理念；四是发挥“头部”的作用，企业要有战略。

座谈会上，多位知名经济学家围绕构建新发展格局，为企业改革发展提出具有理论性和针对性的建议。六家国有企业负责人分享了企业在国有资本投资运营、绿色低碳发展、数字化转型、混合所有制改革等方面的新步伐与新成效。

(责编：李源、曹淼)