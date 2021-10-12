人民网青岛10月12日电 （记者许维娜）时间的书页不断翻新，发展的命题日新月异。依托自身产业优势，青岛高新区不断优化产业结构，走出一条独具特色的创新之路。

11日下午，2021智能视听大会产业考察采风团走进青岛高新区，参团人员走进产业园区、民营企业等地，深入了解青岛高新区在党建引领、产业聚焦、改革创新等方面的亮点和创新，近距离感受“双创之城”的青春与活力。

行走高新，“解码”创新。令考察采风团不停感慨的，正是这里的“高”和“新”。

海克斯康智慧产业园考察采风现场。人民网记者 许维娜摄

走进海克斯康双智赋能中心，未来感、科技范儿扑面而来。机器人灵活操纵着“手臂”扫描着车身轮廓，水平臂测量机、徕卡激光跟踪仪共同搭档作业，每秒钟可采集表面21万个点，十几分钟就能检测完一辆汽车车身，一旁的电脑上则根据机器人的测量实时更新着数据，让在场嘉宾零距离感受到了数字引擎释放的强劲动能。

记者了解到，打通产业上下游，推进产业“全链式”发展，正是青岛高新区精心部署的特有“打法”。

“我们要形成集聚区，主要是希望让区内企业互相联系、互相赋能。”青岛高新区招商部相关负责人说。下一步，青岛高新区将继续加强智能制造细分领域“双招双引”力度，通过建链、延链、补链、强链，持续打造智能制造产业集聚高地。

如今，在青岛高新区这样的企业越来越多，不仅是高质量发展的一个缩影，也是创新发展的生动实践。

走进青岛瑞思德生物科技股份有限公司，这是一家山东省瞪羚企业。在青岛高新区的帮助下，瑞思德实验室取得了核酸检测资质，成为青岛市第2家取得检测资质的第三方实验室，在疫情期间多次承担全市核酸检测任务。

近两年来，青岛高新区聚焦创新药物、高端医疗器械、康复医疗等细分产业领域，已累计引进研发产业化项目150多个，已建、在建主导产业规模以上企业共有省级以上创新平台（研发中心）10个。这里还获批国家火炬青岛海洋生物医药特色产业基地，位列中国生物医药产业园区环境竞争力第8位。

瑞思德精准医疗集团首席技术官张炳强现场讲解。人民网记者 许维娜摄

以更开放的姿态拥抱市场，青岛高新区仍在探索、努力、深耕。

“国际合作最大的难点和堵点就是落地难。”中以（青岛）国际客厅发展有限公司董事长尹纳新表示，为了更好地对接合作，公司建立了创新生态体系。除了具有鲜明以色列特色的实体平台，还同步建设了线上线下一体融合的“数字客厅”，引入各类服务机构，为入驻企业提供配套服务。

既要有开放发展的姿态，也要有“真金白银”的诚意。不久前，青岛高新区出台的《关于聚焦创新引领加快企业雁阵培育推动高质量发展的试行意见》中指出，加快企业“雁阵”培育，对重大科技创新平台，最高给予1亿元资金支持；对大赛获奖的项目，最高给予1000万元的信用贷款额度支持；对科技创新特殊贡献人才最高奖励500万元，全面激发企业创新活力。

与此同时，青岛高新区还建有全市规模最大产权型人才公寓，共1.3万套、142.1万平方米，已新启动4578套人才住房配售、房源占全市的54%。

以开放拥抱创新，用诚意广邀人才。目前青岛高新区累计引进院士33人、海内外高层次专家100余人。今年以来，新引进优质产业项目170个，总投资249.7亿元，其中，亿元以上项目21个、5亿元以上项目8个、500强及行业领军企业项目13个。

当前，成功的非公企业党建成果让越来越多的企业认识到党建的重要性。截至今年6月，青岛高新区已有非公企业党支部109个，党员1000余人。

如今的青岛市工研院俨然成为创客们眼中的创业宝地。考察采风团的最后一站，来到青岛市工研院创业17号创客党支部，党建展厅中央一把“科创星火”的火炬造型格外显眼，上面标注着“中共青岛市工业技术研究院支部委员会”和“中共青岛高新区创业17号创客支部委员会”字样。

据介绍，青岛市工研院按照“双支部”架构，形成了公有制企业党建带动非公企业党建共同发展的良好局面。通过采取党务、业务互促共进的工作模式，已将园区建设成青岛市标杆示范孵化器，连续六年获评国家A类孵化园区。

此外，园区吸引力持续提升，共计引进两院院士3名、国家高层次人才14名，还孵化出一批具有广阔发展前景的高科技企业。

(责编：王仁宏、吕骞)