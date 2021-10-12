人民网北京10月12日电 （记者孙博洋） 近期，受持续性降雨影响，山西等地遭遇严重洪涝灾害，当地居民生产生活受到严重影响。灾情发生后，社会各界高度关注，企业界纷纷响应，对灾区群众伸出援助之手。

捐款捐物献爱心 与灾区群众站在一起

作为山西本地企业，山西汾酒集团第一时间响应。汾酒党委书记、董事长李秋喜表示，汾酒已于10月8日向山西省红十字会捐赠3000万元，用于山西近日以来的防汛救灾、灾后重建等工作，竭尽全力帮助受灾群众尽快战胜困难、恢复生产生活。并承诺对于此次受灾的高粱基地种植户进行对接，汾酒将最大限度地助力抗灾救灾，切实将农户损失降到最低。

记者从腾讯方面了解到，为响应救灾，腾讯公益慈善基金会宣布先期捐赠5000万元，与中国红十字基金会、中国文物保护基金会、山西省红十字会等机构合作，助力当地政府救灾、民生保障、文物古建抢救与灾后重建等工作。

拼多多方面表示，为响应国家及山西省相关部门的应急救灾号召，拼多多宣布向山西省慈善总会捐款5000万元，用于开展应急抗灾及灾后重建工作。

北京字节跳动公益基金会宣布捐赠5000万元，联合公益机构，为灾区提供紧急救援物资，并支持学校灾后修缮和当地古迹修复。

滴滴出行表示，为全力驰援山西救灾，滴滴出行决定先期捐赠3000万元，联合公益机构，用于紧急采购救援物资、过渡安置以及灾后重建等。

海澜之家方面表示，灾情发生后，第一时间调拨救援物资，通过江苏省、无锡市、江阴市三级红十字会积极联系山西省红十字会合作救灾。10月10号当晚，海澜之家就紧急筹措了包括羽绒服、帐篷、雨衣、被褥等当地急需物资在内的大量救援物料，超过25000件，总价值超过2000万元。11号，海澜之家工作人员将25000多件救援物料打包、装箱、装车，运往山西受灾地区。

蚂蚁集团表示，先期捐赠2000万元驰援山西，通过支付宝公益基金会与山西省红十字会、山西省文物局等机构合作，助力当地政府抢险救灾、受灾群众民生保障、文物古建抢救以及灾后重建等工作。

快手方面宣布向灾区捐赠1000万元人民币，用于紧急救助和灾后重建，并将持续密切关注汛情动态。

广东省唯品会慈善基金会决定向山西省慈善总会捐赠1000万元人民币，用于山西地区紧急救援，抗击洪涝灾情。唯品会公益负责人表示，将持续关注山西汛情，全力助力政府和社会各界抗险救灾。

京东方面表示，10月11日包括方便面、饮用水、火腿肠、自热火锅、粮油等第一批救灾物资从京东仓库送抵山西抗汛救灾一线。同时，第二批棉大衣、棉被褥、取暖器、照明灯具等救灾物资也已紧急调拨运出。

小米公益基金会宣布，向山西省慈善总会捐款1000万元，用于开展紧急救援工作，保障当地人民群众人身安全、采购抗洪救灾物资和灾后重建。

得物App官方微博发布公告称，得物App捐赠300万元支援山西并专项补贴200万元帮助受灾商家。

金融保险业积极行动 为受灾群众和企业挽回损失

记者从中国平安方面了解到，截至10月10日，平安产险共接到车险、财产险等线上报案2159笔，已结案1615笔，最快结案时间仅为12分钟，案均时效0.75天。中国平安方面表示，将持续密切关注山西暴雨灾情，切实做好客户服务与灾后理赔工作，全力协助防汛救灾，充分发挥保险业保障经济、服务民生、稳定社会的功能。

中国太平洋保险方面表示，将提供八项服务举措，包括，启动理赔应急处理机制、7×24小时受理报案咨询、主动排查客户信息、无保单服务、简化理赔资料、取消定点医院限制、简化鉴定手续、提供人文关怀服务等。

阳光财险方面表示，灾情发生后，阳光财险山西分公司理赔人员放弃休息，全员坚守岗位，迅速开展现场查勘、抢险救援、协助客户撤离危险地带等工作，确保了客户在第一时间得到帮助和救援。并组织全国多家机构组成应急救援队紧急集结，冒雨奔赴灾区开展抗洪救援工作。

在做好理赔服务的同时，阳光财险忻州中支向当地救援队捐赠应急救援人员意外险，总保额超2470万元；阳光财险运城中支组织志愿者成立救援队，积极投入抢险救灾行动；太原、晋中等地中支机构正在筹备受灾爱心物资运送灾区。

兴业银行太原分行在灾情发生后，在营业厅窗口开辟防汛救灾金融绿色通道，为救灾单位或个人以及受灾群众提供专业快捷服务，并在多个营业厅主动为受灾群众和救援人员提供饮用热水、充电设备和其他便利设施。在太原，太原分行了解到太原市公安局龙城铁骑在清徐灾区一线积极救援被困群众、保障灾区交通秩序过程中急需救援物资，第一时间采购救生衣、救生圈、雨鞋等救援物资，全力驰援受灾一线。

(责编：王仁宏、吕骞)