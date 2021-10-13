人民网北京10月13日电 （赵超）工业和信息化部官网日前发布了对十三届全国人大四次会议第7204号建议的答复。工信部在答复中表示，将坚持智能化网联化同步推进战略，加快关键核心技术攻关，加强网联基础设施建设，深化测试示范和试点工作，推动中国汽车产业高质量发展。

工信部表示，在推动智能网联汽车产业发展过程中，工信部始终坚持“单车智能+网联赋能”的发展战略。

在智能网联汽车道路测试管理方面，中国各地开放3200多公里测试道路，发放700余张测试牌照，道路测试总里程超过530万公里，长沙、上海、北京等地还开展了载人载物示范应用。

在基础设施建设方面，选择国内重点高速公路开展车联网部署，支持京沪高速公路车联网改造等重点项目实施，推动G2京沪高速的C-V2X基础设施建设与升级改造。

工信部表示，支持江苏无锡、天津西青、湖南长沙、重庆两江新区创建国家级车联网先导区，提供跨行业融合创新的良好环境，加快车联网基础设施建设。

据介绍，工信部联合住房和城乡建设部组织开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作，推动智能化基础设施、新型网络设施、“车城网”平台建设、标准制度完善等，已确定北京、上海等6家城市为第一批试点城市。

在标准制定及技术创新方面，2020年初，工信部联合公安部、交通运输部研究形成《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（以下简称《新版规范》），已公开征求意见，正在履行发布程序。《新版规范》放开了高速公路等类型道路的测试限制，允许经过一定里程道路测试、安全可靠的车型产品开展载人载物示范应用，加快推动实现测试项目和标准规范统一，并明确在一个地方通过检测后进行异地测试示范不需重复检测，减轻企业负担、降低测试示范成本。支持江浙沪皖、京津冀分别签署道路测试互认合作协议，实现区域内数据共享和测试结果互认；组织编制《智能网联汽车道路测试共享互认实施路线图》，将共享互认落到实处。

工信部表示，下一步将加快发布实施《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》，支持行业机构和企业在更大范围内进行道路测试，开展多种场景下的示范应用，进一步推动数据共享、结果互认，鼓励探索商业化发展模式。

(责编：赵超、吕骞)