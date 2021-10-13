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第二届联合国全球可持续交通大会明日开幕

2021年10月13日09:50 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，第二届联合国全球可持续交通大会将于10月14日至16日在京召开。大会秘书长、联合国副秘书长刘振民表示，大会将为改进交通运输系统指明方向，在助力环境保护的同时，开创新的经济机遇，改善人们的健康与福祉。

刘振民介绍，目前交通排放的二氧化碳量大约占全球的24％，且随着城市人口增加，电子商务带动全球贸易增长，交通运输系统在全球发展方面发挥着比以往更关键的作用。此次联合国全球可持续交通大会将聚焦公路、铁路、航空、水运等所有交通运输方式面临的机遇和挑战，为全球实现可持续交通提供具体解决方案，以帮助实现2030年可持续发展议程和《巴黎协定》目标。

联合国经济和社会事务部可持续发展目标司负责人亚历山大·特列尔别科夫介绍，大会将以线上线下相结合的方式举行，邀请少量嘉宾现场参加会议。大会日程包括全体会议、部长论坛、企业家论坛和科学工程技术论坛等。其中，6个主题会议将分别聚焦“可持续交通与消除贫困、民生和经济复苏”“可持续交通与区域发展”“可持续交通与互联互通（包括农村地区和特殊处境国家）”“可持续交通与绿色发展：气候变化的减缓、适应及抵御”“可持续交通与政策”“可持续交通与可持续城市”等议题。

此外，联合国正式发布了可持续交通跨部门报告——《可持续的交通，可持续的发展》。作为大会的重要背景文件，报告强调了实现可持续交通在普及性、改善道路安全、减少环境和气候影响、增强韧性和提高效率方面的重要性，并对未来发展提出了建议。

据悉，大会由联合国主办，中国交通运输部、外交部、北京市政府共同承办。第一届联合国全球可持续交通大会于2016年11月26日至27日在土库曼斯坦首都阿什哈巴德召开。

(责编：王连香、吕骞)

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