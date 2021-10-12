人民网记者 杜燕飞

扶贫先扶志，扶贫必扶智。在全面推进乡村振兴时代，“扶志”和“扶智”的作用将会越来越凸显，越来越重要。

去年，中国石化帮扶的8个县、750个村全部脱贫摘帽，惠及近300万贫困人口。今年3月，中国石化发布了“中国石化助力乡村振兴计划”，承诺“十四五”期间将投入15亿元，打造“一县一链”特色产业帮扶，用实际行动巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。同时，通过教育扶贫、技能培训，增强自我“造血”功能。

日前中国石化在京召开了“乡村振兴教育帮扶”视频推进会，通报前期乡村振兴教育帮扶工作情况，安排下一步工作。围绕教育帮扶问题，人民网记者专访了中国石化集团公司董事、党组副书记赵东。

中国石化在甘肃省东乡县援建的布楞沟小学。受访者供图

记者：打赢脱贫攻坚战后，中共中央、国务院印发了《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》。中国石化是如何有效衔接的？这次启动“乡村振兴教育帮扶”专项有什么意义？

赵东：脱贫攻坚时期，我们一手抓脱贫攻坚，一手谋划乡村振兴工作。去年11月，我们在安徽省岳西县召开了中国石化乡村振兴“十四五”规划研讨会，确定了乡村振兴工作的思路和目标。今年3月，我们向全社会发布了“中国石化助力乡村振兴‘十四五’计划”，承诺“十四五”期间将投入15亿元，打造“一县一链”特色产业帮扶，用实际行动巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

教育是民族振兴、社会进步的重要基石，优先发展教育事业是推动党和国家各项事业发展的重要先手棋。

长期以来，中国石化坚持把教育帮扶作为扶贫工作的重中之重，先后捐资5000万元，在江西援建134所希望小学；捐资7000多万元，在安徽援建150所希望小学；投入近2亿多元，在对口支援和定点帮扶的8个县援建68所学校。在西藏，建成了离天空最近的援藏小学——班戈石化小学。同时，坚持开展爱心助学行动，累计发放助学金2000多万元，资助贫困学生2万余名。

今年是全面推进乡村振兴的第1年，中国石化在3月份发布的助力乡村振兴“十四五”计划中，明确将教育帮扶作为乡村振兴阶段的重点工作，启动“乡村振兴教育帮扶”专项工作，持续推进教育帮扶，做好乡村振兴及教育帮扶工作。

中国石化援建的班戈石化小学。受访者供图

记者：在脱贫攻坚时期，中国石化已经在教育扶贫方面取得了一些成效，那么，此次专项教育帮扶与以往有哪些不一样？

赵东：我们坚持“精准”原则，针对性地提供精准帮扶措施，围绕产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫和教育扶贫等精准发力。脱贫攻坚时期，我们在贫困地区投资新建了一批学校、宿舍楼等基础教育设施，改善了当地学生的学习生活条件。以往我们的教育帮扶主要停留在学校硬件和学生资助层面，进入乡村振兴阶段，我们将在提升学校管理水平、增强师资力量、全方位关爱学生成长等方面精准发力。

此次专项教育帮扶，我们主要围绕解决好群众最关心最直接最现实的问题，积极参与建设高质量教育帮扶体系，包括以下4个方面：一是强化顶层设计，明确整体思路，制定了教育帮扶“十四五”规划；二是在全系统捐建且在营的246所学校中，优选出37所进行重点支持，组织37家直属单位“一对一”结对帮扶；三是从集团层面加大教育硬件投入，实施了24所学校的教学设备和配套设施改造；四是引入北京师范大学等优质高校资源，促进提高教育工作者管理能力和教师教学水平。

中国石化在安徽援建的希望小学。受访者供图

记者：刚才提到优选出37所学校进行重点扶持，请问这37所学校是如何选出来的？有什么筛选原则？

赵东：37所学校在确定过程中，我们遵照了以下4个原则：一是侧重于在8个帮扶县的学校中选择，同时向西部地区、革命老区倾斜；二是帮扶学校在校人数原则上应在200人以上，具有一定规模；三是一般处于乡镇行政地区，周边具有一定的常住人口，可以保证充足的生源；四是地方政府重视，具有一定的发展潜力和提升空间。

根据以上原则，6月中旬我们就确定了37所学校名单：位于8个帮扶县的24所学校，其中东乡县6所、其余县2至3所；中国石化援建过的位于安徽省和江西省的7所学校；位于遵义、百色、瑞金、井冈山等革命老区的6所学校。

记者：中国石化组织37家直属单位对优选出的37所学校进行结对帮扶，请问为什么要开展这种企校“一对一”？具体都有什么内容？

赵东：当前，农村学校硬件条件虽有改观，但城乡、区域教育发展仍有不小差距，优质资源供给相对稀缺，部分乡村教育面临“空心化”处境，这与人民群众高质量教育需求之间的矛盾日益突出。产业帮扶可以让百姓在家门口就业，教育扶贫要让孩子们在家门口就能上学，而且是好学校。社会发展要先发展人，“富口袋”要先“富脑袋”，“富脑袋”才能“富口袋”。

为人民群众谋利益，促进共同富裕，就必须助力帮扶地区的义务教育优质均衡发展，加快缩小城乡、区域、学校间教育水平差距，不断提高群众满意度。脱贫攻坚时期，中国石化就在各帮扶地区捐建了近300所学校，有效提升了脱贫地区的基础教育水平。

我们帮扶的学校，不管校名里有没有“石化”二字，都意味着沉甸甸的责任，都要讲求高质量。企校“一对一”就是让系统内一批政治站位高、党建基础好、社会责任意识强的直属单位与37所学校结对帮扶，结对的单位根据其自身情况对所帮扶的学校进行定点扶持。以“办好农民家门口的优质学校”为目标，抓紧进行学校硬件改造、提升学校师资和管理水平、扎实开展好结对帮扶等。在充分梳理、分析学校需求的基础上，加快推进对37所学校的硬件改造。由北师大等专业机构牵头组织实施，对37所学校分类指导、分区帮扶，对校长、教师、学校管理人员等进行系统性培训，同时探索“驻校特派员”机制，提升学校办学和管理水平。全系统党政工团齐发力，开展“手拉手结伴成长、捐助学习资料、结对游学互动、送知识进校园”等一系列活动，加强指导，高效开展帮扶工作、

记者：据了解，中国石化还组织了员工与贫困学生之间的“一对一”结对教育帮扶，具体是什么？有什么意义？

赵东：去年10月，我们在定点帮扶地区湖南省凤凰县启动了石化员工爱心“一对一”教育帮扶，主要采取“1+N”或“1+1”的模式，即一个部门结对帮扶多名贫困儿童、一个员工结对帮扶一名贫困儿童，对凤凰县贫困家庭学生进行有针对性的结对帮扶。根据实际情况，通过书信、电话、视频、邀请来京或赴凤凰探望等方式，了解学生学习、生活情况，同时进行有针对性地安全教育、心理疏导和教育引导等。此外，还组织捐赠图书、学习用品、衣服等物资，提供学习提高的学习机会或平台，开展走访慰问、赴京参观学习等。

这是我们巩固脱贫成果、做好乡村振兴衔接的一个创新举措。通过“产业分红+经济资助+精神陪伴”的可持续帮扶模式，建立了与贫困学生“结对子”的帮扶机制，让贫困学生能够享受到公平的教育资源，获得成长、成才的机会。

记者：中国石化这种“一对一”的教育帮扶还会有第二批、第三批吗？

赵东：教育帮扶是功在当代、利在千秋的德政工程。未来，我们将根据第一批企校“一对一”实施的效果和成果，结合实际推动后续工作，目前还在进一步规划中。当前，中国石化争取通过两到三年时间，使37所学校成为农民家门口的优质学校，推动教育帮扶工作取得更大成效，为助力乡村高水平振兴贡献石化力量，为实现共同富裕作出新的更大贡献。

(责编：王仁宏、吕骞)