人民网记者 乔雪峰

初秋时节，正是瓜果丰收的季节。走进山西省太原市小店区刘家堡乡王吴村，笔直宽阔的公路通达四方，来来往往的汽车载着农副产品驶向四面八方，来自五湖四海的游客也纷纷来乡村观光。

“水果生意最重品相，以前村道崎岖难行，遇到雨天更是泥泞不堪，早上摘好的葡萄下午才能运到城里，蔫了不说还卖不了好价钱，一天的辛苦都白费了。”王吴村村民吴继承和家人一大早就在葡萄大棚内忙碌着，又到了葡萄成熟季，一家人正在往电动三轮车上搬运葡萄。“现在葡萄的‘身价’可跟以前不一样了，除了老客户订货，还有游客过来采摘，一年的收入能有十几万。”

道路通，百业兴。党的十八大以来，我国大力推动“四好农村路”高质量发展，新建改建农村公路235.7万公里，农村公路总里程达到438万公里，占我国公路总里程的84.3%。

交通运输让乡村振兴之路越走越宽广

近年来，我国“四好农村路”建设取得了实实在在的成效，“出行难”得到有效解决。农村公路建设为农村特别是贫困地区带去了人气财气，也为党在基层凝聚了民心。

如今，“晴天一身土，雨天一身泥”都已成为历史。2019年底，全国实现了具备条件的乡镇和建制村100%通硬化路；2020年9月，我国实现了具备条件的乡镇和建制村100%通客车。城乡道路客运一体化发展水平持续提升，以县城为中心、乡镇为节点、建制村为网点的交通网络初步形成，乡村之间、城乡之间连接更加紧密，“出门水泥路，抬脚上客车”的梦想变成了现实。

乡村振兴离不开交通运输的支撑。王吴村党支部书记王永强告诉记者，“十三五”时期，小店区累计投资约2.4亿元，推进道路建设项目295公里，农村公路高等级铺装路面占总里程的75％。

依托肥沃的土地与便捷畅达的交通网络，王吴村不断调整产业结构，整村流转土地7600余亩，农业规模化经营水平得到提高。

“村民通过给合作社、种植大户、企业等经营主体务工获取劳务收入，人均年收入在2.5万元至3万元之间。”王永强表示，“十四五”时期，小店区将继续推进“四好农村路”建设工程136.6公里，乡村振兴之路将越走越宽。

交通运输让农村产业发展越来越旺

农村公路不仅是关乎经济发展的“大交通”，更是关乎农民幸福生活的“大民生”。

近年来，“四好农村路”的建设加速了人流、物流在城乡间流动，推动了“城货下乡、山货进城、电商进村、快递入户”，农村地区实现“进得来、出得去、行得通、走得畅”，有效服务了乡村振兴战略的实施。

“路况对我们来说很重要，过去因为下雨和地质灾害，货物没法往外寄，但现在这种情况一次也没发生过。”在阿坝藏族羌族自治州马尔康市经营土特产店近20年的老板扎西卓说。

冬虫夏草、松茸等产品对运输时效性要求很高，公路没有修好之前，扎西卓店里的新鲜松茸只能依靠班车带出去，无法在省外销售。“现在，通过快递冷链车，再转航空运输，新鲜松茸第二天就可以送达江浙一带的客户手中，店里年销售额有上千万元。”扎西卓说。

随着交通运输条件的不断改善，川藏公路沿线产业发展越来越旺。甘孜州炉霍县交纳村地处藏汉商贸通道，是茶马古道节点之一，也是红军长征所经之地。“过去村旁的道路路况不佳，碎石子遍地。如今经过改造后变成了沥青路，走起来畅快多了。”交纳村原党支部书记九呷告诉记者。

2018年，交纳村脱贫摘帽。如今，村里几乎家家户户都有小汽车，孩子们到县城上学只需要10多分钟的车程。九呷介绍说：“村子里主要种植黑青稞、土豆、小麦等农作物，路好走了，收割机开到田间地头，收黑青稞的货车直接开进村里，生活也越过越有盼头。”

交通运输的快速发展，破解了长期以来制约贫困地区经济社会发展的瓶颈，为广大农民加快推进农业农村现代化提供了有力支撑，为谱写新时代乡村振兴新篇章奠定了坚实基础。

交通运输让广大农村因路而富、因路而美

农村交通有力促进美丽乡村建设，我国将农村公路建设作为社会主义新农村“村容整洁”和“乡风文明”建设的重要切入点，将农村公路打造成一道道靓丽的乡村风景线。

“一路开车过来很舒服，在深山古村落看‘先锋书店’，住精品民宿，品高山美食，别有一番情趣。”日前，来自上海的游客赵先生，对浙江省丽水市松阳县四都乡陈家铺村的民俗、文化、风景、美食，赞不绝口。

很难想象，这个热闹的小山村，几年前因交通不便、产业匮乏成了萧条破旧的“空心村”，一度成为整村搬迁下山脱贫的对象。近年来，松阳县交通运输部门投资2000多万元，加强通村公路建设和提升改造，强化农村公路养护管理，成功创建市级美丽乡村风景线。

曾经萧条破败的“空心村”，受益于道路交通条件的改善，焕发了新的生机活力，吸引了资本和游客的青睐。悬崖上的陈家铺村，如今每年吸引游客20余万人次，旅游收入达1200多万元。

走进陈家铺村，宽阔整洁的村道上游人如织，村民滕树兰每天都会在村道旁摆个小摊，放上收款码，售卖自家产的笋干、高山茶、高山瓜等农副产品。“没想到在家门口就能做上小生意，每天有上百元收入。”

群山深处的乡村振兴发展，离不开路的支持，对于九山半水半分田的丽水来说尤为如此。“十三五”时期，丽水市共完成公路水运投资283.7亿元，“村村通”客车惠及40多万山区群众。

农村公路的畅达，带动了农村人居环境同步改善和教育、医疗、文化等公共服务水平同步提升，推动了城乡经济一体化加快发展，广大农村因路而富、因路而美。

(责编：赵竹青、吕骞)