原标题：老广交新故事⑥｜从电报通信息到云端智匹配

回望60多年前的广交会初期，那时耗时久的发电报是主要沟通方式之一，参展商和采购商之间交易使用的是最原始的现钞外币兑换。

即将举行的第130届广交会将第一次实行线上线下融合办展，在“云广交”这场高科技的展示会上，通过云计算、大数据等技术，一场场商业洽谈、一张张贸易订单在“云端”顺利、安全地完成。

往事：曾经要靠电报传真通信息

“以前需要通过传真机与外国客户沟通，还要考虑时差问题，沟通联系要耗费大半天的时间，如今通过手机和客商联系，消息1秒即达，沟通比以前更快速、顺畅了。”中国大酒店工作的前台经理陈冬妍回忆。

在广交会举行初期，发电报，是远距离与外国客户沟通的主要方式之一。为了减少电报字数，节省费用，记者了解到，当时有业务员自创了一套符号系统，通过符号缩写，来说明外销产品的类型、款式。比如9的意思是插座，13的意思是13安，913就是13安的插座。根据这个方法，915、916就是15安、16安的插座，通过这种方式省了不少费用。

在陈冬妍1994年刚工作时，通信工具不发达，需要通过传真机联系客户，但当时使用传真机的基本都是公司，私人使用甚少。“因此每逢广交会，就会有很多供应商拿着一沓厚厚的登记表，蹲点在各家酒店，让我们帮忙查找客户到达的具体日期，如果找到了，就会留下产品样品和字条，好让客户提前了解他们的产品，方便在展会上去找他们沟通。”陈冬妍说。

推广更有效：直播“聚人气”“聚人心”

数十个网上展区全天候服务、10×24小时参展商专属直播间开启、全国超百家跨境电商综试区等同步上线……从第127届广交会开始，超万家参展企业的海量展品“搬”上云端，为全球客商搭建起经贸合作新平台，第130届广交会更是第一次实行线上线下融合办展。

在科技赋能之下，广交会的参展商和采购商早已实现天涯若比邻，如今，经过三届的“云广交”，参展商显得更加游刃有余。“在原有的直播基础上，成立了广交会直播的专项团队，充分提升直播技巧并且在国内国外同步开展直播拓宽直播渠道，完善线上营销渠道，直播可以突破场所、时间、健康、安全等方面的限制，更有效地利用了时间。”广东麦斯卡体育股份有限公司副总经理邹胜利兴奋地表示，通过广交会的直播，麦斯卡每届每日均会收到意向较为明确的咨询，还收获了与国际知名品牌采购商的大订单。

欧派家居集团广交会负责人向记者展示了一份时长为60分钟的新品发布直播脚本，通过镜头，观众不仅可以“云逛展”，还可以“走进”欧派家居的清远生产基地，观看产品的生产过程。

支付更便捷：交易与融资全面电子化

随着广州数字新基建基础不断夯实，不仅参展商和采购商之间实现了信息的瞬时即达，其交易方式也由最原始的现钞外币兑换转变为直接由手机银行实现线上实时到账。“在为客户提供的金融服务方式上，从最开始的线下模式触达用户、传统人工柜台的现金交易及汇款，到网上银行、手机银行一键汇款，再到如今交易与融资已基本实现全面电子化。”中国银行广东分行相关负责人向记者举例道，比如信用证业务，从前耗时长，客户需多次往返银行递交资料，如今全面升级在线的单证业务，实现了在线开立信用证、修改信用证、出口押汇融资等申请，具有无纸化、互联网化、信息化等特点。此外，近期推出的外币兑换机，能够提供17种外币兑换服务等服务。

匹配更智能：为采购商精准匹配商品

如何让全球参展商和采购商在不见面的情况下下订单、做生意？并且直接帮助企业保客户、拓市场？成为主办方以及技术提供方迫切需要思考与解决的问题。

“当时现场团队就有100多人。而背后是涉及20多个部门，上千人的协同合作。广交会的项目，我手机上建了超过500个微信群，5分钟不看手机，新信息就堆满了。”参与了三届广交会项目的腾讯云“老员工”王志腾激动地跟记者聊起第127届广交会的工作情景。在与整个团队奋战50多天后，他们为首届“云广交”进行了最初系统架构搭建，并在举办过程中保驾护航。“能参与到国家级别的项目，收获不少。学到了许多，视野更高，考虑问题的维度也更加广了。”王志腾感慨道。

广交会搬上“云端”，进行了全新的结构设计和流程再造。腾讯云会展解决方案有关负责人表示，借助腾讯云在全球的应用、覆盖全球五大洲26个地理区域的基础设施，可支持全球各地近千万人同时参加在线会议。

今年举行的第129届广交会，设立虚拟展厅2600个。参展企业上传产品超过270万件，较上届总量增加23万件，创历史新高。同时，吸引了2.6万家境内外参展企业通过线上平台展示产品。在强大的“算法优化”下，面对线上平台海量的商品和丰富的展商，采购商也能精准找到自己想要的产品。记者注意到，在广交会官网页面，有一个板块为全球供采对接，点击就会进入一个“云”上的“供采大厅”，采购商填写采购意向，系统会自动匹配相关的展商、展品。

“未来广交会必然是线上线下深度融合。在高科技的加持下，广交会将成为更加灵敏的‘晴雨表’和准确的‘风向标’，指引着世界贸易的行情。随着未来5G技术、云技术、大数据、工业物联网、区块链、人工智能等新技术的广泛应用，网上广交会将会更加完善，不仅依托各个节点平台可以获得意想不到的信息，而且还将体会到层出不穷的营销模式、商业模式。”广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心主任陈万灵指出。

(责编：赵超、陈键)