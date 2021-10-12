许晓芳、王楚涵

原标题：广交会参展企业三大亮点抢先看！

10月12日，广州市人民政府新闻办公室举办第130届广交会保障工作新闻发布会。“广交会是我国重要的对外开放平台，对于帮助企业开拓国际市场，促进外贸产业链、供应链畅通运转，稳住外贸基本盘，助力构建新发展格局具有重要意义。第130届广交会首次线上线下融合举办，这是常态化疫情防控背景下我国举办的一场重大的国际经贸活动。”广州市商务局副局长吴伟华在发布会上表示，作为广州交易团的组织方，广州市商务局正在全力推进组展工作，目前各项工作进展顺利。

记者了解到，本届广交会，广州交易团线上参展企业625家，其中民营企业541家，国有企业27家，外资企业57家。线下参展企业283家，其中民营企业237家，国有企业17家，外资企业29家。

吴伟华介绍，与往届相比，参展企业有三大亮点：

一是“智能引领生活”。自动驾驶智能出行企业文远知行、全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业亿航智能首次参加广交会，带来无人驾驶小巴、自动驾驶飞行器产品等，展现广州智能科技力量。

二是“创新发展，注重研发”。本届广交会上，广州健之杰洁具有限公司将推出新型水下跑步机泳池，集水中SPA、水中体育与水中康复为一体，在行业内备受关注。广州市金圣斯箱包科技有限公司推出自主研发的“一链成型防盗背包”荣获广交会大会的CF银奖。

三是“拥抱数字化发展潮流”。广州纺织品进出口集团有限公司将在线上线下融合参展，既在线下设置实地展厅，也在云端搭建虚拟展厅，通过3D展示、直播等形式，营造别出心裁的展示场景，让采购商身临其境。

同时，为了帮助企业更好地利用广交会平台，提升参展效果，促进国际国内“双循环”， 广州市商务局还积极筹划相关的贸易促进配套活动，一方面，广泛邀请跨国公司在境内的采购商、代理商、分支机构，境内大型外资企业，跨境电商企业以及国内采购商等到广交会采购。另一方面，在广州交易团内精心挑选一批外贸企业参加广交会期间举办“新面料新趋势”时尚秀等贸易促进活动，助力企业融入双循环。

“我们还发动了我团参展企业广东麦斯卡体育股份有限公司，在中国对外贸易中心主办的第130届广交会参展企业视频培训会上，以直播营销为切入点，分享企业通过广交会平台直播营销开拓国内国外两个市场的成功实战经验，为我团以及全国的参展企业优化线上线下参展营销策略提供了宝贵的借鉴。”吴伟华表示，希望广州代表团的企业充分利用广交会平台拓展贸易网络，全面展示企业形象和产品，多结识客户，多拿订单，多成交、早成交，助力广州市外贸稳中提质。广州交易团将按照大会疫情防控相关要求，认真落实主体责任，加强企业参展管理，共同呈现一场“安全有序、创新高效、精彩纷呈”的广交会盛会。

(责编：赵超、陈键)