人民网北京10月13日电 （记者李栋）日前，记者从农业农村部获悉，上半年红火蚁防控工作取得阶段性成效，1-9月份累计防治面积670万亩次，有效控制红火蚁危害程度和扩散势头。

近日，农业农村部在海南省海口市召开全国红火蚁秋季防控现场会，总结了前期红火蚁防控工作的成效和经验，分析研判了红火蚁发生态势，对秋季集中防控工作再动员、再部署，坚决控制红火蚁蔓延危害。

据专家介绍，红火蚁是一种重大检疫性有害生物，食性复杂、习性凶猛、繁殖迅速，也是全球公认的百种最具危险入侵物种之一。受商品调运、气候条件等因素影响，近年来红火蚁在部分省区传播速度加快、发生程度加重。据农业农村部门监测，目前红火蚁已传播至12个省（区、市）435个县（市、区），尤其是近5年来新增红火蚁发生县级行政区191个，较2016年增长了一倍。

农业农村部种植业管理司有关负责人曾表示，针对近年来红火蚁在部分省份加快传播蔓延的形势，要强化部门协作，加强检疫监管和监测调查，抓住春秋两季红火蚁活跃期组织开展集中防控，为粮食连年增产和种植业持续稳定发展提供重要保障。

农业农村部相关负责人表示，当前红火蚁防控工作仍面临境外虫源持续传入和境内疫情继续传播的双重压力，需要按照相关部门联合部署，持续发力、扎实推进。通过提高疫情防控认识、健全植保体系队伍、强化资金投入使用、强化部门防控协作等多方式，落实好红火蚁协作联防工作机制，加强与海关、林草部门检疫协作，建立疫情溯源机制。

“当前重点是抓住红火蚁秋季活跃期，开展集中防控行动，压实属地防控责任，落实红火蚁防控技术措施，对新发区点杀点治、定点铲除、消除存量，对集中连片区联防联控、统防统治、严控增量，降低疫情传播扩散风险。”该负责人表示。

据介绍，在预防方面，要重点加强基层监测站点建设，及时发布预警预报信息，做到早发现、早预警、早应对。在植物检疫监管方面，要加强草坪草、带土花卉苗木等检疫。此外，要通过探索建立熔断、黑名单等工作机制，促使企业依法合规经营，加强高风险物品调入检疫，旨在持续治理红火蚁疫情，切实筑牢生物安全屏障。

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