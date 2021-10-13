人民网北京10月13日电 （记者王连香）记者从中国汽车工业协会（以下简称中汽协）获悉，9月，我国汽车产销分别达到207.7万辆和206.7万辆，环比增长20.4%和14.9%，同比下降17.9%和19.6%。1-9月，汽车产销1824.3万辆和1862.3万辆，同比增长7.5%和8.7%，增速比1-8月继续回落。

中汽协官微截图

9月，乘用车产销176.7万辆和175.1万辆，环比增长18.1%和12.8%，同比下降13.9%和16.5%。1-9月，乘用车产销1465.8万辆和1486.2万辆，同比增长10.7%和11.0%。

9月，新能源汽车市场产销分别达到35.3万辆和35.7万辆，环比增长14.5%和11.4%，同比增长均为1.5倍。1-9月，新能源汽车产销分别达到216.6万辆和215.7万辆，同比增长1.8倍和1.9倍。

9月，商用车产销31万辆和31.7万辆，环比增长35.6%和28.3%，同比下降35.2%和33.6%。1-9月，商用车产销358.5万辆和376.1万辆，产量同比下降4.0%，销量增长0.5%。

9月，汽车企业出口17.3万辆，环比下降7.5%，同比增长74.0%。1-9月，汽车企业出口136.2万辆，同比增长1.2倍。从车型上看，乘用车出口105.9万辆，同比增长1.3倍；商用车出口30.3万辆，同比增长93.5%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，9月，芯片供应略有缓解，但仍不能满足生产需要。三季度芯片供应受到马来西亚芯片工厂疫情影响较大，目前该工厂已逐步恢复产能，四季度芯片采购有一定保证，企业总体芯片供应有望得到缓解，预计到明年同期，芯片需求将可达到供需平衡。

展望四季度汽车行业发展态势，中汽协认为，随着宏观经济稳中向好发展，汽车消费需求仍然稳定。四季度芯片整体供应预期好于三季度，但芯片供应仍然短缺。

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