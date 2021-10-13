新华社日内瓦10月11日电 （记者刘曲）世界卫生组织11日发布一份气候变化与健康特别报告，就全球采取行动应对气候变化、最大限度地改善人类健康向各国政府提出建议。报告强调各国必须大力作出应对气候变化的承诺，在新冠肺炎疫情后实现有益健康的绿色复苏。

《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会将于10月31日在英国格拉斯哥开幕。世卫组织在会议召开之前发布这一报告，阐述了全球卫生界对气候行动的立场，即越来越多的研究显示，气候与健康之间有着众多不可分割的联系。

报告建议各国政府将健康和社会正义置于联合国气候谈判的核心；优先考虑采取具有最大健康、社会和经济效益的应对气候变化的措施；引导向可再生能源过渡，减少空气污染，特别是燃煤造成的空气污染；促进可持续、有益健康的城市设计和交通系统，重视步行、骑车和公共交通等。

世卫组织说，报告发布的背景是前所未有的极端天气事件和其他气候变化事件正对人类生命和健康造成越来越大的损害。

《 人民日报 》（ 2021年10月13日 16 版）

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