新华社济南10月12日电 国务委员王勇11日至12日在山东调研时强调，要深入贯彻习近平总书记关于加强防汛救灾和民生保障工作的重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，进一步压紧压实责任措施，全力以赴抓好防秋汛、保民生相关工作，切实保障人民群众生命财产安全和基本民生需求。

近期多地遭遇较重秋汛洪水，黄河下游等流域长时间、高水位、大流量行洪，防汛形势十分严峻。王勇在济南市来到山东黄河防汛抗旱指挥中心详细了解防秋汛情况，视频连线抢险一线，并深入黄河济南段重点控导工程、险情抢固现场和城市低洼易涝区实地查看汛情工情。他指出，当前防秋汛仍处关键阶段，要发扬连续作战作风，科学研判气象汛情变化，精准调度水利工程，强化黄河等上下游左右岸统筹联动，综合施策有序分洪泄洪。以高水位水库、险点险段等为重点，加大抢险物资保障力度，加密巡查频次，及时除险加固，防止持续浸泡冲刷导致垮坝、漫滩等重大险情。加强汛期安全生产工作，严防滑坡、坍塌等地质灾害和城乡内涝，做好秋收防汛排涝服务保障。细化应急避险预案，坚决果断转移受威胁群众，全力确保安全平稳度汛，最大限度降低洪涝灾害损失。

调研期间，王勇还到临沂市、青岛市考察殡葬工作和康复大学建设情况。他强调，要总结推广沂水等地方殡葬改革发展的创新经验做法，广泛宣传推进移风易俗，加快健全制度、补齐短板，更好满足群众基本殡葬服务需求。要以加快建设一流康复大学为契机，多渠道培养康复人才，为促进康复事业高质量发展提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2021年10月13日 04 版）

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