人民网北京10月13日电 （赵超）在今天举行的国务院新闻办前三季度进出口情况新闻发布会上，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，今年前三季度，我国外贸进出口继续保持较快增长态势，外贸高质量发展也取得了新成效。主要体现在以下几个方面：

一是国际市场份额提升。前三季度，我国外贸进出口规模逐季提升，分季度进出口分别达到了8.51万亿、9.59万亿和10.23万亿元。我国外贸表现在全球主要经济体中处于领先，也体现在国际市场份额有所提升。根据最新数据测算，今年上半年，我国进出口、出口和进口的国际市场份额分别约为13.2%、14.5%、12%，同比分别提升了0.8、0.9和0.8个百分点。我国继续保持货物贸易第一大国地位。

二是高水平开放平台作用增强。前三季度，我国综合保税区进出口4.08万亿元，增长26.3%，高出整体增速3.6个百分点；自贸试验区进出口4.67万亿元，增长27.6%；海南离岛免税购物金额355.4亿元，增长120.8%。

三是新业态新模式蓬勃发展。今年以来，我国促进外贸新业态新模式健康持续创新发展政策措施落地见效。数据显示，今年前三季度，我国跨境电商进出口增长20.1%，市场采购出口增长37.7%。

四是区域布局更趋协调。东部地区外贸表现良好，前三季度进出口增长21.8%，为我国外贸增长提供了稳定支撑。中西部地区进出口快速增长，前三季度进出口4.95万亿元，增长27.2%，比同期我国外贸整体增速高出了4.5个百分点，占我国外贸进出口总值的17.5%。

五是出口增长动能较足。前三季度，我国中间产品出口增长29.2%，拉动出口增长13.2个百分点，有力支撑了全球产业链、供应链的顺畅运转。同期，机电产品出口增长23%，占出口的比重提升了0.1个百分点。部分劳动密集型产品出口保持快速增长势头，比如玩具、家具、箱包分别增长了34.6%、27.9%和25.7%。

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