人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

海关总署：我国国际市场份额提升 保持货物贸易第一大国地位

2021年10月13日11:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月13日电 （赵超）在今天举行的国务院新闻办前三季度进出口情况新闻发布会上，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，今年前三季度，我国外贸进出口继续保持较快增长态势，外贸高质量发展也取得了新成效。主要体现在以下几个方面：

一是国际市场份额提升。前三季度，我国外贸进出口规模逐季提升，分季度进出口分别达到了8.51万亿、9.59万亿和10.23万亿元。我国外贸表现在全球主要经济体中处于领先，也体现在国际市场份额有所提升。根据最新数据测算，今年上半年，我国进出口、出口和进口的国际市场份额分别约为13.2%、14.5%、12%，同比分别提升了0.8、0.9和0.8个百分点。我国继续保持货物贸易第一大国地位。

二是高水平开放平台作用增强。前三季度，我国综合保税区进出口4.08万亿元，增长26.3%，高出整体增速3.6个百分点；自贸试验区进出口4.67万亿元，增长27.6%；海南离岛免税购物金额355.4亿元，增长120.8%。

三是新业态新模式蓬勃发展。今年以来，我国促进外贸新业态新模式健康持续创新发展政策措施落地见效。数据显示，今年前三季度，我国跨境电商进出口增长20.1%，市场采购出口增长37.7%。

四是区域布局更趋协调。东部地区外贸表现良好，前三季度进出口增长21.8%，为我国外贸增长提供了稳定支撑。中西部地区进出口快速增长，前三季度进出口4.95万亿元，增长27.2%，比同期我国外贸整体增速高出了4.5个百分点，占我国外贸进出口总值的17.5%。

五是出口增长动能较足。前三季度，我国中间产品出口增长29.2%，拉动出口增长13.2个百分点，有力支撑了全球产业链、供应链的顺畅运转。同期，机电产品出口增长23%，占出口的比重提升了0.1个百分点。部分劳动密集型产品出口保持快速增长势头，比如玩具、家具、箱包分别增长了34.6%、27.9%和25.7%。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
贴民心 接地气 各地网安周宣传活动精彩纷呈
　　网络安全为人民，网络安全靠人民。10月11日，一年一度的国家网络安全“顶级盛会”——2021年国家网络安全宣传周开幕式在西安盛大开启。…
第二届联合国全球可持续交通大会明日开幕
　　人民网北京10月13日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，第二届联合国全球可持续交通大会将于10月14日至16日在京召开。大会秘书长、联合国副秘书长刘振民表示，大会将为改进交通运输系统指明方向，在助力环境保护的同时，开创新的经济机遇，改善人们的健康与福祉。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部