人民网北京10月13日电 （记者李楠桦）据中央气象台消息，受较强冷空气影响，预计10月14日至17日，我国中东部地区将先后出现大风降温、雨雪天气。中央气象台预计，十月中下旬，我国大部地区气温较常年同期偏低。

图片来源：中央气象台

中央气象台首席预报员张芳华表示，14日至17日，较强冷空气过程将自北向南先后影响我国中东部大部地区，带来4-6级风，气温普遍下降6-10℃。其中，内蒙古中东部、东北地区、华北北部和东部、黄淮东部、江淮、江南东北部等地降温幅度可达10-14℃，局地降温幅度可达14℃以上，上述部分地区可达寒潮标准。“此次冷空气过后，19日前后，还将有一股弱冷空气影响我国北方地区。”张芳华说。

据介绍，10月以来，影响我国的冷空气活动频繁，预计10月24日之前，我国大部地区气温较常年同期将明显偏低，西北地区东部、华北南部、东北地区南部、四川盆地、黄淮、江汉、江南西部及贵州等地部分地区气温偏低幅度可达3-4℃。25日之后，冷空气势力有所减弱，气温阶段性回升，新疆及东北地区气温较常年同期略偏高，我国其余大部地区略偏低。

“此次较强冷气过程影响范围较广，要防御大风、降温以及冷空气之后的低温影响。”张芳华提醒，受这次冷空气过程影响，北方有弱降水天气，青海东部、甘肃东部、内蒙古东北部、黑龙江等地有小到中雪或雨夹雪。山西、陕西等受洪涝灾害影响地区降温幅度可达6-10℃，高海拔地区可能出现小雪或雨夹雪，应做好防寒保暖和防雨工作。

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