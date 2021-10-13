人民网昆明10月13日电 （记者李彤）近期，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）在云南昆明召开。作为签署联合国《企业与生物多样性承诺书》的中国企业，伊利在生物多样性保护方面进行了不断探索和实践。

在生物多样性保护方面，伊利有哪些有趣的故事？对于本次大会“共建地球生命共同体”的呼吁，伊利将采取哪些具体行动？带着这些问题，记者对伊利集团执行总裁张剑秋进行了专访。

记者：作为一家践行可持续发展理念的企业，伊利在生物多样性保护方面是怎么做的？

张剑秋：在2016年，伊利成为签署联合国《企业与生物多样性承诺书》的中国企业。因此，伊利在生物多样性保护方面探索出了一条符合实际情况的生物多样性保护之路。在联合国这个大舞台上，伊利也展示了中国企业的承诺、担当和成果。

今天，生物多样性保护工作的重要性已经得到社会各界的一致认可。越来越多的中国企业、组织、个人加入生物多样性保护的行列，为我国的生态文明建设作出贡献。本次COP15大会在中国召开，无疑将会进一步推动生物多样性保护知识在中国的普及，我们也期待以此次大会为契机，中国的生态文明建设能够进入一个全新的阶段。

保护生物多样性，就是保护我们的家园，只有切实的行动才能让我们的家园更加美好，这也是“伊利家园行动”的初衷。

记者：近期，伊利发布了“伊利家园行动”，请介绍一下这个行动的内容？

张剑秋：“伊利家园行动”是伊利为保护生物多样性而开展的，以“守护生命未来”为宗旨的公益项目。目前，“伊利家园行动”通过与WWF、中国绿化基金会等组织的合作，开展了一系列的生物多样性保护活动。

未来，随着“伊利家园行动”的进一步深入，大家还会在更多需要保护的地方看到我们的身影，“伊利家园行动”的中国故事也会变得更加精彩。

记者：“伊利家园行动”在保护亚洲象方面也做了努力，请您介绍一下这方面的工作？

张剑秋：大象对生存环境的要求非常高，保护大象的核心是让大象拥有一个能够成长、繁衍，并且不被人类打扰的生存环境。因此，在今年8月12日“世界大象日”，伊利与中国绿化基金会合作，共同科学恢复50000平方米的亚洲象栖息地，用我们的实际行动“喊大象回家吃饭”。

这次合作也让我们认识到：想要真正拯救亚洲象，是一个复杂而长远的工作。因此，就在几天前，伊利与中国绿化基金会达成五年战略合作，启动了“伊利家园行动·拯救濒危亚洲象”公益项目。本次“伊利家园行动”项目涵盖了亚洲象栖息地修复、野象救助、保护能力提升、社区工作和公众自然科普五大方面，进一步扩大了保护行动的范围。在帮助亚洲象的同时，也能够帮助保护区周边居民更好地与亚洲象和谐共处。

记者：在其他领域，“伊利家园行动”还有哪些举措呢？

张剑秋：在2016年7月，伊利金典与WWF合作开展东北湿地保护项目。2020年，伊利又与合作伙伴共同开展湿地鸟类资源监测项目。目前，我们已经连续三年发现世界自然保护联盟（IUCN）名录近危物种白眼潜鸭，连续两年记录到 IUCN 极度濒危物种青头潜鸭，让生物多样性保护工作中的“中国故事”更加生动、精彩。

从内蒙古走出的伊利，对草原有着深厚的感情。面对草场退化、沙化的风险，“伊利家园行动”也积极应对，在内蒙古的阿鲁科尔沁旗，我们通过推行种养结合的牧草种植模式，在草场持续产生经济效益的同时，治理了草原荒漠化，实现了经济、社会和生态效益的同步增长。目前，草原核心区植被覆盖度已从2008年的不足10%，增长到了 90%以上。

记者：请您介绍下，伊利在绿色发展方面做了哪些工作？

张剑秋：7月27日，联合国全球契约组织官方发布《企业碳中和路径图》，伊利减碳实践，入选为全球唯一农业食品业的代表企业案例。

伊利的成绩来自于长期的积累。从2010年起，伊利连续十一年开展碳盘查，对旗下所有企业温室气体排放量进行系统核算，基本形成乳制品加工制造过程碳排放数据库。

为了更好推进乳业全链绿色发展，伊利开发了EHSQ信息管理系统，不仅可以实现环境保护的合规性管理、危险废物管理等，还能进行能源消耗数据的收集与分析、碳排放量的统计分析，为全链绿色升级带来颠覆性变革，加快乳业高质量发展进程。

今天，绿色发展的理念渗透到了伊利的每一个环节。以金典为例，今年推出国内首款植物基梦幻盖，这种瓶盖取自可持续再生的甘蔗原材料，有效地降低碳足迹，减少对石油化石燃料的依赖。

伊利希望与更多的乳业同仁一起，加大生物多样性保护工作力度，共同推进乳业全产业链绿色发展。

(责编：王仁宏、吕骞)