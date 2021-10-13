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“线上+线下”生态圈再升级 国美零售开启发展新阶段

2021年10月13日20:43 | 来源：人民网
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人民网北京10月13日电 （记者栗翘楚）10月11日，国美零售发布公告称，其与控股股东全资拥有的国美管理订立框架协议，将向国美管理的五家附属公司，包括国美家、共享共建、打扮家、安迅物流及国美窖藏提供管理服务，服务期自2022年1月1起日至2024年12月31日止，为期三年。

据了解，国美零售打造了“线上、线下、供应链、物流、大数据/云和共享共建”六个平台，推动国美零售“全场景、全链路、全服务、全模式”整体升级，加速“家·生活”战略落地。而当前其“家·生活”战略重点则聚焦于“家生活”市场，“线上+线下”零售业以及以赛事、榜单为特色的娱乐化内容社交平台。

国美零售管理层表示，此次大股东将5个战略资产包以代管方式注入国美零售，将进一步增强国美零售供应链资源和能力。在此基础上，国美零售通过六个平台协同经营形成完整闭环，不仅健全了公司价值链，还释放出协同经营的新增长空间和经营价值。另一方面，代管协议明确国美零售将获得管理收入和股权奖励，并锁定5个战略资产包价值增值的优先购股权。

国美零售CFO方巍表示，“此次交易，五大资产包的托管将促使国美零售形成完整的零售经营和服务闭环，是国美完成战略升级总体路径的最好的结果。”

据了解，2021年初，国美聚焦零售业和家服务业，以行业模式创新、技术赋能线上、线下为突破口，持续践行以线上“真快乐”与线下“国美家”为核心的“家·生活”战略。在“家生活”战略第二阶段，国美零售围绕线上平台、线下、供应链、物流、大数据&云、共享共建等六个平台构建零售和家服务生态闭环，并实现协同升级。

此外，国美加速以数据化、智能化和服务化的共享共建零售能力新平台，打造会员、供应链、交易、服务、数据、算法及系统的“人、货、场”闭环，再配合娱乐化、社交化、内容化等营销手段，建立国美全场景、多业态、线上线下一体化融合的全模式、全链路、全零售的新型商业模型，实现降本增效，最终实现供应链全链条升级和成本优化+线上线下场景的优化。

(责编：王仁宏、吕骞)

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