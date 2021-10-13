人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第十七届中国(无锡)国际设计博览会开幕式在无锡举办

2021年10月13日20:43 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月13日电 （记者任妍）记者从国家知识产权局获悉，10月11日，第十七届中国（无锡）国际设计博览会开幕，第二十二届中国外观设计金奖在开幕式上颁发。国家知识产权局局长申长雨、江苏省副省长胡广杰等出席开幕式并致辞。据悉，此次颁授的81项外观设计奖作品，是当今设计领域的最新代表。

《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》提出，要探索制定外观设计的专门法律法规。申长雨指出，目前，国家知识产权局已在全国设立了28家快速维权中心，对外观设计开展集快速授权、快速确权、快速维权于一体的快速保护，同时加快推进我国加入世界知识产权组织工业品外观设计国际注册海牙协定。希望与会各方充分利用这一平台，相互交流、相互借鉴，积极开展项目对接和合作洽谈，坚守设计初心，创造美好未来。

世界知识产权组织（WIPO）总干事邓鸿森通过视频向大会致辞表示，《2021年全球创新指数报告》显示，中国的整体排名今年上升到第12位。过去十年间中国的排名持续上升，并仍然是唯一进入全球创新指数前30名的中等收入经济体。这种持续增长反映了中国近几十年来长期致力于对科学教育的投资以及为构建现代、高效的知识产权生态系统所做出的努力。中国专利奖推动了中国在这一道路上的前进步伐。WIPO期待与中国和其他成员国合作，让世界各地的创新创造都能在知识产权的支撑下造福每一个人。

据悉，此届博览会以“心之所向·智创未来”为主题，汇聚业内英才，交流智慧新知，对于无锡把握知识产权强国建设机遇、开创设计产业发展新局，具有重要意义。

(责编：王仁宏、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
第十七届中国(无锡)国际设计博览会开幕式在无锡举办
　　人民网北京10月13日电 （记者任妍）记者从国家知识产权局获悉，10月11日，第十七届中国（无锡）国际设计博览会开幕，第二十二届中国外观设计金奖在开幕式上颁发。国家知识产权局局长申长雨、江苏省副省长胡广杰等出席开幕式并致辞。…
“线上+线下”生态圈再升级 国美零售开启发展新阶段
　　人民网北京10月13日电 （记者栗翘楚）10月11日，国美零售发布公告称，其与控股股东全资拥有的国美管理订立框架协议，将向国美管理的五家附属公司，包括国美家、共享共建、打扮家、安迅物流及国美窖藏提供管理服务，服务期自2022年1月1起日至2024年12月31日止，为期三年。 据了解，国美零售打造了“线上、线下、供应链、物流、大数据/云和共享共建”六个平台，推动国美零售“全场景、全链路、全服务、全模式”整体升级，加速“家·生活”战略落地。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部