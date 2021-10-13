人民网北京10月13日电 （记者任妍）记者从国家知识产权局获悉，10月11日，第十七届中国（无锡）国际设计博览会开幕，第二十二届中国外观设计金奖在开幕式上颁发。国家知识产权局局长申长雨、江苏省副省长胡广杰等出席开幕式并致辞。据悉，此次颁授的81项外观设计奖作品，是当今设计领域的最新代表。

《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》提出，要探索制定外观设计的专门法律法规。申长雨指出，目前，国家知识产权局已在全国设立了28家快速维权中心，对外观设计开展集快速授权、快速确权、快速维权于一体的快速保护，同时加快推进我国加入世界知识产权组织工业品外观设计国际注册海牙协定。希望与会各方充分利用这一平台，相互交流、相互借鉴，积极开展项目对接和合作洽谈，坚守设计初心，创造美好未来。

世界知识产权组织（WIPO）总干事邓鸿森通过视频向大会致辞表示，《2021年全球创新指数报告》显示，中国的整体排名今年上升到第12位。过去十年间中国的排名持续上升，并仍然是唯一进入全球创新指数前30名的中等收入经济体。这种持续增长反映了中国近几十年来长期致力于对科学教育的投资以及为构建现代、高效的知识产权生态系统所做出的努力。中国专利奖推动了中国在这一道路上的前进步伐。WIPO期待与中国和其他成员国合作，让世界各地的创新创造都能在知识产权的支撑下造福每一个人。

据悉，此届博览会以“心之所向·智创未来”为主题，汇聚业内英才，交流智慧新知，对于无锡把握知识产权强国建设机遇、开创设计产业发展新局，具有重要意义。

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