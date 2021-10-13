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第四届进博会线上国家展启动试运行

2021年10月13日21:47 | 来源：新华网
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　　新华社上海10月13日电（周蕊、姚易琪）13日，第四届进博会线上国家展在此间正式启动试运行，将在云端秀出各国的美景、文化、特色产业等。

　　中国国际进口博览局副局长刘福学说，国家展作为进博会的重要组成部分，自首届以来受到各界广泛关注。第四届进博会国家展按照“越办越好”总要求，不断创新办展形式，采用三维建模、虚拟引擎等技术为各参展国精心搭建数字展厅，是一次新尝试和积极探索。

　　国家展通过图片、视频和3D模型等展示参展国发展成就、优势产业、文化旅游、代表性企业等，让观众足不出户就可以将各国美景美食尽收眼底，带给观众全新体验，有效发挥进博会人文交流的平台作用，使国家展成为各国文明交流互鉴、中外民心相连相通的彩虹桥。

　　意大利驻沪总领事陈琪说，今年有约100家意大利企业参加进博会，通过进博会线上国家展的平台，中国乃至全球的观众都可以更好地了解意大利的美景美食文化等。“进口博览会不仅为贸易和投资提供了机会，也更好地帮助人文交流，促进了民心的沟通。”

　　据悉，本届进博会期间，国家会展中心（上海）的北厅还将设置国家展体验区，现场进馆观众可通过VR（虚拟现实）等设备浏览线上国家展。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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