新华社上海10月13日电（记者周蕊、姜琳）距离上海第46届世界技能大赛还有一年时间。记者从12日在此间举行的外交官“走进世赛”主题活动上了解到，上海正在扎实推进世赛筹办各项工作，世赛有望成为职业教育培训国家合作的长期平台。

人力资源和社会保障部副部长游钧指出，世界技能大赛是世界上规模最大、影响力最广泛的综合性职业技能竞赛。中国自2010年10月正式加入世界技能组织以来，参加了5届世界技能大赛，从世界技能组织的新成员发展到世界技能运动的积极推动者，并成功申办了第46届世界技能大赛。新冠肺炎疫情给上海世赛带来新的挑战，但是我们会全力以赴推进世赛筹办各项工作，希望各国推动与中国的技能领域合作与交流，打造职业教育培训国家合作的长期平台。

上海市人民政府副市长、第46届世界技能大赛组织委员会副主任彭沉雷表示，第46届世界技能大赛是加强中国同各成员在技能领域交流互鉴、推动全球技能运动发展的重要举措。上海有信心、有能力向世界呈现一届简约、安全、精彩的世界技能大赛。同时，也愿继续同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，全面加强在技能竞赛、职业技能培训和数字技能领域的交流合作，进一步释放世赛溢出效应，共同把握技能发展机遇，合力促进世界技能运动发展。

上海市人力资源和社会保障局局长、第46届世界技能大赛组织委员会秘书长赵永峰介绍，上海正在高质量推进各项工作落实、落地、落细，扎实推进世赛筹办各项工作。举办世界技能大赛，是世界范围内职业技能水平展示的重要平台，也是加强世界技能领域交流互鉴、深化合作的重要契机。通过学习推广世赛标准，大力培养符合国际标准、贴近中国需要的技能人才，努力把上海打造成中国技能之都，成为中国青年技能成长、成才的热土。

世界技能组织主席克里斯·汉弗莱斯在视频致辞中指出，2021年是“创新之年”，面对新冠肺炎疫情的严峻挑战，世界技能组织及其成员大力提倡技能教育和培训，强调创意、促进分享。上海第46届世界技能大赛将进一步提高全球技能水平，是全世界年轻人追求卓越的平台。

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