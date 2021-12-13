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第十八届人民匠心奖

候选产品：花椒直播APP

2021年12月13日14:43 |
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产品名称：

花椒直播APP

参评奖项：

人民匠心产品奖

参评企业/产品简介：

花椒直播成立于2015年。2019年4月，花椒直播与六间房直播并购重组为北京花房科技股份有限公司。花房科技旗下各平台累计注册用户数超过3亿，直播内容覆盖娱乐演艺、旅游户外、传统文化、日常生活等多个品类。近几年来，花房科技累计为社会提供了数百万就业机会，无数普通人找到了表达自我、绽放光芒的舞台。

参评理由：

花椒直播APP8.0更新版本在2021年发布，新版本支持兴趣群组和快闪群聊，增加了虚拟形象直播功能，丰富了直播间欢乐PK玩法，为用户提供了更加多元的优质直播内容和社交体验。此次8.0版本中，花椒“群组”模块全新升级，新增“快闪群”这一动态潮流新玩法。“特定时段+特定话题”的新奇组合将为志同道合的花椒用户搭建从破冰到热聊的兴趣通道。新颖的“快闪”模式，则让聊天变得零负担，随着话题热度的增加，不断吸引更多用户“加入群聊”，畅所欲言。与此同时，新增的“群组广场”页面，花椒对各类型兴趣群进行了细分。精细的群分类帮助用户快速找到自己感兴趣的群聊，平台内社区氛围越发浓厚，群组已成为用户活跃的有力抓手。

虚拟形象直播也是此次花椒8.0升级版本的一大亮点。通过人脸关键点识别和人脸表情识别，虚拟形象能跟随正在开播的主播们实时做出微笑、闭眼、张嘴、吐舌头等10余种细微表情；渲染算法让皮肤、服装等素材更加逼真；基于花椒整体算法的优化，则保证了直播过程无卡顿。

在产品功能玩法侧，花椒此次重点升级了欢乐PK功能，通过PK的方式提供多元化直播内容。“全国争霸赛”则为平台长尾主播建立了新的PK进阶赛道，以地区维度进行赛制的晋级，持续赋能主播，提供更多的曝光机会，营造更好的PK氛围。此次产品升级，更好地诠释了花椒的初心和发展方向。让用户通过花椒感受到用科技连接彼此，让陪伴传递美好。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

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