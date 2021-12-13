产品名称：

Pandora

参评奖项：

人民匠心产品奖

参评企业/产品简介：

七牛云成立于2011年，持续在海量文件存储、CDN 内容分发、视频点播、互动直播及大规模异构数据处理领域的核心技术进行深度投入，赋能各行各业进入数据时代。七牛云建立了统一的异构数据湖 (Data Lake)，打造了完备的视频云服务和多媒体数据处理平台 (Dora Platform)，并创建了简洁开放的机器数据处理平台 (Pandora Platform) 。目前，使用七牛云的企业客户和开发者数量已经超过100万，间接覆盖了90%的网民。

参评理由：

七牛云机器数据分析平台Pandora帮助用户快速上手实现数据价值挖掘，深度融合科技、金融、文娱、交通等多个行业。

金融行业：在智能运维场景中，金融企业可使用pandora构建统一运维监控管理平台，实时采集并监控分析资源、系统、应用层日志及指标数据，洞察 IT 基础架构和业务服务运行状况；基于机器学习的智能化运维管理，快速定位系统故障，增强故障分析及处置能力，推动事后处置向事前预警转变，实现被动监控运维向主动智能运维管理转型，提高自动化运维管理效率。

文娱行业：七牛智能视频云平台为企业提供智能、高效、一站式的视频解决方案，基于强大云端能力，集成丰富客户端组件，帮助企业节省70%系统自建成本，并集成海量存储、弹性计算、智能网络、直播、点播、实时音视频、播放器、视觉智能及数据智能为一体，提供一站式智能视频云专属服务。

交通行业：整车网络安全异常监测与预警系统，是基于Pandora机器数据的分析系统。通过数据分析可视化的方式来分析并展示智能网联车安全事件。应用通过对车辆“云、管、边、端”数据的采集以及多维度关联分析实现安全事件实时监控分析、车辆业务运营分析等，全面管理车辆，帮助聚合分析快速发现并预防安全隐患。

工业行业：单晶炉是硅片制造的核心设备。单晶炉云海控制系统依托单晶硅生产过程中各个硬件系统传感器数据和工艺制造过程数据，通过智能检测、数据可视化分析及指标管理三个环节，以专业的领域知识为基础，结合基千机器学习的异常检测模块与高性能的计算引擎与对数据进行分析，以达到设备健康度检测分析与质量产量信息挖掘的目的。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)